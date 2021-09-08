Труханов та Гриневецький заспівали з російськими артистами, які підтримують агресію Кремля

Мер Одеси та губернатор області, а також депутат міськради від "Слуги народу" знялися у кліпі, присвяченому їхньому місту. Зробили це вони у компанії російських артистів, яких офіційно визнали персонами нон ґрата в Україні.

Ролик, на якому Труханов, Гриневецький та Філімонов співають пісню Леоніда Утьосова "У Чорного моря" ввімкнули під час святкування дня міста на Потьомкінських сходах. Крім одеських політиків, у кліпі знялися російські артисти Юрій Стоянов та Нонна Гришаєва.

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Судячи з усього, посадовці взагалі не розуміли, що участь окупантів у кліпі може викликати обурення серед патріотів.

Підтримують агресію Росії та постійно їздять до Криму та Донбасу

Стоянов та Гришаєва формально є уродженцями Одеси, але стали відомими завдяки своїй діяльності у Росії.

На початку війни Гришаєва неодноразово казала про те, що "жодної агресії з боку РФ немає".

Крім того, артистка з "Квартету І" їздила до захопленої росіянами Горлівки на Донеччині, а також постійно відвідує Крим.

Стоянов також відомий своїми поїздками до окупованого півострова, а у 2018 році знявся у фільмі "Кримський міст" про так зване "возз'єднання" півострова з Росією.



Через свою антиукраїнську позицію мав заборону на в’їзд до України, яка десь зникла, попри регулярне порушення закону про перетин державного кордону,

– написав у фейсбуці активіст Дем'ян Ганул, зазначивши, що це саме стосується й Гришаєвої.

Дивіться відео кліпу за Трухановим, Гриневецьким, Філімоновим та російськими окупантами:

Повний текст допису Дем'яна Ганула у фейсбуці:

Мер Одеси та очільник ОДА записали відео з окупантами!

Під час святкування дня міста на Потьомкінських сходах увімкнули ролик, на якому виконують пісню про Одесу. Ви могли б подумати, що головні актори це Геннадій Труханов та Сергей Гриневецький. Але насправді — це Юрій Стоянов та Нона Гришаєва.

Давайте по порядку.

Юрій Стоянов - регулярно відвідує окупований Крим та знімався у пропагандистському фільмі "Міст", який розповідає про те, як добре, що окупанти побудували кримський міст. Через свою антиукраїнську позицію мав заборону на в’їзд до України, яка десь зникла, попри регулярне порушення закону про перетин державного кордону. Знаходиться в базі миротворець.

Нона Гришаєва - постійно відвідує окупований півострів Крим, також проводила майстер-класи в окупованій Горлівці. Заявляє, що ніякої агресій Росії проти України немає. Також, як і Стоянов, була під забороною в’їзду. Знаходиться в базі Центр Миротворець.

Володимир Зеленський, якщо ви поважаєте себе та країну, то негайно маєте зібрати засідання РНБО та відсторонити Гриневецького і Труханова від займаних посад. Немає часу чекати наступного ролику з путіним.

Не можливо виграти війну, коли президент говорить про повернення Криму, натомість його підлеглі легалізують окупацію Криму.

Для тих хто забув, у нас сім років війна з рф, кожного дня гинуть наші хлопці. Інформація вбиває не гірше кулі.