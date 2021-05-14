Мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав, що новий гімн Одеси суперечить закону України. Однак мер міста Геннадій Труханов сказав, що це провокація. Також він звинуватив омбудсмена в розхитуванні суспільства.

Труханов висловився щодо цього 14 травня. Він це зробив під час виступу на другому засіданні ради "Одеського об'єднання національностей".

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Що сказав мер Одеси

Геннадій Труханов зауважив, що будь-які спроби розхитати суспільство ззовні будуть безуспішними.

Недавній інцидент за участю мовного омбудсмена щодо зміни гімну Одеси – яскравий приклад того, що жителі нашого міста не сприймають подібні провокації,

– додав мер.

Цікавим є те, що чиновник говорив свою промову на заході Українською. Також там були заступник міністра закордонних справ Василь Бондар, керівництво міста та області, дипломати й представники національно-культурних організацій.

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Мовиться про пісню "Песня об Одессе" з оперети "Белая акация". Її затвердили, як гімн міста ще у 2011 році.

Тарас Кремінь згадав про неї у своєму річному звіті, який опублікував 29 квітня. Омбудсмен вважає, що цей гімн суперечить закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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