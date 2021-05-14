Російськомовний гімн Одеси: Труханов назвав провокацією зауваження мовного омбудсмена
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав, що новий гімн Одеси суперечить закону України. Однак мер міста Геннадій Труханов сказав, що це провокація. Також він звинуватив омбудсмена в розхитуванні суспільства.
Джерело:"Думская"
Труханов висловився щодо цього 14 травня. Він це зробив під час виступу на другому засіданні ради "Одеського об'єднання національностей".
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Що сказав мер Одеси
Геннадій Труханов зауважив, що будь-які спроби розхитати суспільство ззовні будуть безуспішними.
Недавній інцидент за участю мовного омбудсмена щодо зміни гімну Одеси – яскравий приклад того, що жителі нашого міста не сприймають подібні провокації,
– додав мер.
Цікавим є те, що чиновник говорив свою промову на заході Українською. Також там були заступник міністра закордонних справ Василь Бондар, керівництво міста та області, дипломати й представники національно-культурних організацій.
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Мовиться про пісню "Песня об Одессе" з оперети "Белая акация". Її затвердили, як гімн міста ще у 2011 році.
Тарас Кремінь згадав про неї у своєму річному звіті, який опублікував 29 квітня. Омбудсмен вважає, що цей гімн суперечить закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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