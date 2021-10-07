Труханов перетворив Одесу на "князівство": на Банковій відчули конкуренцію

Генеральна прокурорка підписала підозру одеському міському голові Геннадію Труханову. Йому "закидають" завдання державі збитків на більше, ніж пів мільярда гривень через оборудки із землею.

Підозра від генпрокурора це, звісно, дуже знаковий момент. Ірина Венедіктова сама себе називала "оком государевим", тобто людиною Володимира Зеленського.

До теми Це буде знакова справа, – активіст про підписання підозри меру Одеси Труханову

Тому можна зробити висновок, що на Банковій ухвалили рішення таки дати "зелене" світло розслідуванням щодо Трухановп.

Підозра нічого не означає

Як ми усі розуміємо, в нашій державі підозра у вчиненні злочину, оголошена можновладцю чи багатію, ще взагалі нічого не означає.

Адже ми з вами усі чудово розуміємо, що якщо людина вкрала 500 мільйонів, то за соту частину цієї суми, за хабар у 5 мільйонів наша не дуже сліпа Феміда "відмаже" і виправдає.

А за десяту частину від цієї суми – за 50 мільйонів – наша ласа до грошей Феміда оголосить цього крадія ще й професором, людиною року та переможцем Олімпійських ігор на додачу.

У Труханова навіть не збільшився пульс

Тому я думаю, що у Труханова сьогодні (6 жовтня – 24 канал) навіть пульс не збільшився, коли він почув про підписання Венедіктовою собі підозри.



Труханову вручили підозру / Фото з фейсбуку політика

Він хіба що трохи скривився, але то була лише реакція на нові клопоти і нові витрати, яких він зазнає від цих нових обвинувачень (це, звісно, лише мої голослівні припущення, адже я того не бачив).

Претензії до одеського мера

Претензії, які можуть бути до Труханова, не обмежуються тільки претензіями до його проросійської риторики та до його начебто російського громадянства.

Претензії до Труханова навіть в іншому: він Одесу перетворив на власне "князівство", усі тамтешні гілки влади собі підпорядкував, контролює там і суди, і правоохоронців, і криміналітет.

Отже, він може собі дозволити в Одесі майже царювати на власний розсуд. А також – використовувати те царювання собі на збагачення.

Адже й бізнесмени там всі під ним ходять і йому зобов'язані частку "за не перешкоджання бізнесу" платити. Я перелічив лише голослівні припущення, які вирують довкола Труханова і його "одеського князівства".

Жодних доказів тим припущенням я не маю. Труханов, звісно, порядна і поважна людина, допоки іншого не скаже суд.

Повний випуск "Pro новини" за 6 жовтня: дивіться відео

Банкова відчула конкуренцію

Але якщо на хвилину припустити, що ті всі припущення є правдою, то, погодьтеся, взагалі не дивно, що Банкова відчула у Труханові певну собі конкуренцію. Бо Труханов в Одесі побудував собі свою державу. Якщо це так, то в Банкової є 2 шляхи:

або знищити конкурента (це можна зробити, запроторивши його за ґрати);

або ж цього конкурента можна перетворити собі на союзника, примусивши його до покірності і лояльності.

Зробити це можна, зокрема, погрозами кримінального переслідування. Метод – взагалі не новий і в українських реаліях 100 разів перевірений на працездатність.

До теми Окрім Труханова, підозру вручили ще експрокурору Одещини Жученку

Отже, від того, як саме далі розгортатимуться події довкола Труханова ми зможемо зрозуміти, яким саме шляхом він вирішив нинішню "кризу" – чи прогнеться під Банкову, чи воюватиме з нею.