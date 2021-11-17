Труханов повинен сплатити 30 мільйонів: ВАКС не змінив суму застави

Апеляційна палата ВАКС 17 листопада розглядала клопотання мера Одеси Геннадія Труханова. Він просив змінити запобіжний захід, щоб не сплачувати заставу 30 мільйонів гривень. Проте необхідну суму залишили незмінною.

Мовиться про гучну справу щодо ймовірного розкрадання землі в Одесі. На думку слідчих, мер був учасником схеми, яка завдала шкоду бюджету в розмірі понад 689 мільйонів гривень.

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Назвав усе цирком

На засіданні мер був не єдиним, хто хотів змінити розмір застави. Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили збільшити суму до 120 мільйонів.

Нащо влаштовувати цей цирк замість нормального розслідування. Це одразу була непосильна сума. Де я візьму 120 чи 30 мільйонів,

– запитав Труханов на засіданні.

Він додав, що можливість взяття під варту "просто безглузда". Мовляв, варто було просто попросити його прийти й все з'ясовувати.

Виступ Труханова на апеляційному засіданні ВАКС: дивіться відео

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