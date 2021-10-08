Труханов прибув до суду: меру Одеси обирають запобіжний захід

Ірина Венедіктова підписала підозру Геннадію Труханову у справі про заволодіння земельними ділянками в Одесі, тож йому оберуть запобіжний захід. Засідання відбувається у Вищому антикорупційному суді.

Труханов вже прибув на місце та навіть поспілкувався із журналістами. Він був у гарному настрої.

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Крім Труханова, ВАКС також розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу його заступнику, який керує справами виконавчого комітету. Суддя, ймовірно, винесе рішення 8 жовтня.

Прокуратура підготувала клопотання підозрюваним у справі й вказала розмір застави. Зокрема, для Труханова ця сума складатиме 120 мільйонів гривень. Мер Одеси вже заявив, що такої суми у нього немає.



Труханову обирають запобіжний захід / Фото Анни Брикової, 24 канал

Вищий антикорупційний суд допустив журналістів до засідання. Однак його трансляцію вони можуть дивитися у сусідній кімнаті через карантинні обмеження.

З представниками сторони обвинувачення поспілкуватися поки не вдалося.

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