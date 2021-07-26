Також мер пригадав концерт Monatik, який проходив на цьому стадіоні 17 липня. Він це зробив на апаратному засіданні в муніципалітеті 26 липня.

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Зустріч уже організовують

Мер почав із того, що стадіон "Чорноморець" належав команді, якою пишалася вся Одеса. Однак зараз ситуація на стадіоні, на його думку, невтішна.

Стадіон купила сумлінна компанія, але планів розвитку "Чорноморця" в них немає. Стадіон розвивається сьогодні як великий концертний майданчик, на жаль,

– заявив мер.

Також він згадав про сміття, яке залишають прихильники виконавців довкола стадіону. Зокрема, сказав, що після концерту Monatik звідти вивезли три 20-тонних вантажівки зі сміттям.

Саме через це мер хоче зустрітися з адміністрацією спортивного комплексу "Чорноморець". Організацію зустрічі він доручив віцемеру Павлу Вугельману.

Більше про цей концерт Коржа

Концерт Коржа в Одесі пройшов 24 липня.

ЗМІ повідомляли, що на стадіон "Чорноморець" прийшло приблизно 45 тисяч людей.

Однак згодом повідомили, що глядачів було трішки менше – 35 тисяч.

Масове скупчення людей утворилося ще до концерту.

Слід зазначити, що карантин у місті досі діє.

Заповненість залів має становити 2/3 від загальної кількості місць.

Також усі люди повинні бути в захисних масках.

Однак їх на заході ніхто не одягав.