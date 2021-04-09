Яскрава ілюстрація байдужого ставлення, – Труханов про реставрацію з пляшкою в скульптурі

В Одесі в однієї зі скульптур на будинку Русових відпало обличчя. В каркасі "оголився" каркас – замість металевої основи була пластикова пляшка. Мер міста Геннадій Труханов відреагував на халатність реставраторів.

Очільник Одеси 9 квітня прокоментував інцидент з нещодавно відреставрованою історичною будівлею. Своє обурення він докладно описав у соціальних мережах.

Актуально Реставрація по-одеськи: замість каркасу скульптури пластикова пляшка – фото

Що заявив Труханов

Він зазначив, що лишається багато питань до підрядника щодо якості робіт.

Пластикова пляшка в скульптурі – це яскрава ілюстрація байдужого ставлення деяких комерсантів до свого міста. Зробимо все, щоб підрядник своїм коштом усунув всі недоліки реставрації Будинку Русових вже в найкоротші терміни,

– пояснив мер Одеси.

Геннадій Труханов повідомив, що наразі міська рада звернулась до суду через низку наявних порушень з боку підрядника. Він додав, що крім мерії до підрядника мають і правоохоронні органи.

Голова Одеської мерії висловив припущення, що фірма-підрядник, яка відповідала за виконання робіт, ймовірно належить Руслану Тарпану. І його компанія "намагалася вкрасти в міста Будинок Русових".