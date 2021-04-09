Яскрава ілюстрація байдужого ставлення, – Труханов про реставрацію з пляшкою в скульптурі

В Одесі в однієї зі скульптур на будинку Русових відпало обличчя. В каркасі "оголився" каркас – замість металевої основи була пластикова пляшка. Мер міста Геннадій Труханов відреагував на халатність реставраторів.
Джерело:фейсбук Геннадія Труханова
Очільник Одеси 9 квітня прокоментував інцидент з нещодавно відреставрованою історичною будівлею. Своє обурення він докладно описав у соціальних мережах.
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Що заявив Труханов
Він зазначив, що лишається багато питань до підрядника щодо якості робіт.
Пластикова пляшка в скульптурі – це яскрава ілюстрація байдужого ставлення деяких комерсантів до свого міста. Зробимо все, щоб підрядник своїм коштом усунув всі недоліки реставрації Будинку Русових вже в найкоротші терміни,
– пояснив мер Одеси.
Геннадій Труханов повідомив, що наразі міська рада звернулась до суду через низку наявних порушень з боку підрядника. Він додав, що крім мерії до підрядника мають і правоохоронні органи.
Голова Одеської мерії висловив припущення, що фірма-підрядник, яка відповідала за виконання робіт, ймовірно належить Руслану Тарпану. І його компанія "намагалася вкрасти в міста Будинок Русових".
Хто такий Руслан Тарпан?
Одеський підприємець, ексдепутат Одеської міськради. Власник групи компаній "Інкор", яка займається реконструкціями в Одесі Зокрема, готель "Велика Московська", відтворений пам'ятник "Засновникам Одеси" на Катерининській площі та деякі історичні будівлі. У 2010 – 2015 роках фірма Тарпана займалась реалізацією проєкту відведення стічних вод в море під назвою "Глибоководний випуск". Її вартість становила понад 600 мільйонів гривень, але об'єкт так і не здали в експлуатацію. У поліції відкрили кримінальну справу, а очільник компанії втік за кордон.