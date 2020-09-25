Одеський окружний адмінсуд розгляне позов з вимогою позбавити міського голову Одеси Геннадія Труханова реєстрації кандидата в мери на нинішні місцеві вибори через його російське громадянство.

До Офісу Президента та Державної міграційної служби також надійшли звернення з проханням позбавити Труханова вже українського громадянства через його дійсний російський паспорт.

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Ініціатива позбавити чиновника реєстрації надійшла від громадсько-політичного діяча Михайла Кузаконя, на якого здійснили напад у 2018 році в Одесі через системну критику місцевої влади. 24 канал розповідає деталі та публікує документи.

Російський паспорт Труханова не анулювали: документ

Нагадаємо, що у відкритих джерелах поширена інформація, буцімто Труханов володіє російськими паспортами ще з 1990-х років. У 1992-му вже після розпаду Радянського Союзу він особисто отримав паспорт зразка СССР в республіці Дагестан. Далі, у 2002-му, вже отримав паспорт РФ, а 2011-му – ще один паспорт в Сергіо-Пасаді Московської області.



Довідка про російські паспорти Геннадія Труханова



Довідка Федеральної податкової служби Росії

У лютому 2019 року прокурори САП в одеському суді продемонстрували офіційні документи від російських держорганів, які підтверджують наявність в Труханова російського громадянства. Так, 12 лютого під час судового засідання у Малиновському райсуді Одеси стало відомо, що Труханов попросив про ануляцію російського паспорта на ім'я Геннадія Труханова Сергієво-Посадським міським судом Московської області. Суд задовольнив заяву й анулював документ 13 вересня 2017 року.

Тоді мер Одеси відхрестився і визнав, що у 2017 році за власною ініціативою нібито скасував "все, що йому там намалювали".

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В коментарі LB.ua Труханов у серпні цього року вчергове відхрестився від паспорта країни-агресора, наголосивши, що паспорта в нього немає, ніколи не було, тому й нібито попросив анулювати його.

Я завжди казав, що в мене не було ніколи російських документів. Тому ставився спокійно до усіх інсинуацій з боку правоохоронців і знав, що закінчиться так, як і закінчилось. Я спокійно себе почував, почуваю і буду почувати, бо малюють це все, але нічого не було і бути не могло. Мені навіть не цікаво, у мене не було громадянства і не було документів, я навіть не звертаю уваги на це, хто що скасував і завів, закриються всі ці справи. Це історія "з бородою", вона піднімається під вибори, – сказав Труханов.

Утім, далі – більше: російський суд дійсно анулював паспорт Труханова. Але рішення не набрало законної сили. Оскільки Міністерство внутрішніх справ РФ уже через два місяці – у 2017 році – через апеляційну скаргу домоглося скасування цього рішення і закриття справи. Себто, паспорт Труханова досі дійсний, наголосив адвокат Вадим Оксюта.



Рішення Московського обласного суду

Труханов неодноразово брехав публічно, що в нього немає російського громадянства, але паспорти кожного разу замінював особисто, що передбачено російським законодавством. Тож у реєстрації Труханов вказав недостовірні відомості , бо громадянам України не дозволяється наявність іншого громадянства, – пояснив Михайло Кузаконь.

Громадянин країни-агресора співпрацює з ФСБ?

Цікаво, що неодноразово заперечували російське громадянство Труханова не лише сам чиновник і його адвокати, а й Генеральне консульство РФ в Одесі. Зокрема, у 2016 році консульство надало Труханову довідку, що він, мовляв, не є громадянином Росії. Проте, як виявилось, консульство РФ не може видавати такі довідки.



Довідка Генконсульства РФ в Одесі щодо російського громадянства Труханова

Це співпраця російських спецслужб з ворогом, бо такої форми довідки, яку він отримував, не існує. Це свідчить, що ФСБ співпрацює з Трухановим під час війни, – вважає Кузаконь.

Труханов мав незаконний доступ до держтаємниці: як реагує СБУ

Відтак, Труханов двічі, заступаючи на пост мера, отримував незаконний доступ до держтаємниці, приховавши наявність російського паспорту.

У червні 2019 року Управління СБУ в Одеській області відкрило низку кримінальних проваджень щодо подвійного громадянства Труханова, незаконного доступу Труханова до державної таємниці та підробки документів. За рік розслідування Труханова допитали. Проте одну зі справ щодо розголошення держтаємниці вже закрили, оскільки не змогли встановити факт її розголошення. А інші справи Одеська обласна прокуратура нещодавно забрала в СБУ і віддала Приморському райвідділу поліції в місті Одеса, як повідомив адвокат Оксюта.

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На думку захисника, це порушення закону, оскільки були відсутні підстави для передачі цієї справи з одного органу в інший.

Доблесна прокуратура за вказівкою або за великі гроші передала матеріали у Приморський райвідділ, де всі справи зникають і "топляться", – прокоментував Кузаконь.

Чи відреагує Зеленський?

Адвокат Вадим Оксюта звернувся до Офісу президента та Державної міграційної служби з вимогою скасувати українське громадянство Труханова.



Звернення до Офісу Президента



Звернення до Міграційної служби

Справи проти Труханова: у чому ще звинувачують мера Одеси?

6 серпня 2020 року прокуратура Одеси скерувала до суду справу щодо недостовірного декларування Труханова за 2017 рік – він "змовчав" про майно та доходи дружини Тетяни Колтунової: квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, корпоративні права. Загальна вартість незадекларованого – майже 16,3 мільйона гривень.

Апеляційна палата Антикорсуду займається справою Труханова щодо ймовірної корупційної афери з "Краяном". За версією слідства, він та низка фігурантів заволоділи 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси шляхом купівлі заводу-банкроту за завідомо завищеною вдвічі ціною.



Довідка Федеральної податкової служби Росії