ВАКС обрав запобіжний захід Труханову під час засідання 11 жовтня, яке перенесли на цей день з 8 жовтня.

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Труханову обрали запобіжний захід

Суддя Оксана Олійник відпустила міського голову Одеси Геннадія Труханова на волю під заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Однак на нього наклали певні обов'язки. Зокрема, Труханов повинен здати свої закордонні паспорти.

Прокурори ж вимагали арештувати політика на 60 діб з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.

До слова, сам Труханов перед судовим засіданням заявив, що не розуміє, "що за підозра і що йому закидають"

Справа Геннадія Труханова: коротко