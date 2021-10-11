Труханова відпустили під заставу у 30 мільйонів з обов'язками
Джерело:24 канал
Вищий антикорупційний суд відпустив мера Одеси Геннадія Труханова під 30 мільйонів гривень застави з обов'язками. Зокрема, він повинен здати закордонні паспорти.
ВАКС обрав запобіжний захід Труханову під час засідання 11 жовтня, яке перенесли на цей день з 8 жовтня.
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Труханову обрали запобіжний захід
Суддя Оксана Олійник відпустила міського голову Одеси Геннадія Труханова на волю під заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Однак на нього наклали певні обов'язки. Зокрема, Труханов повинен здати свої закордонні паспорти.
Прокурори ж вимагали арештувати політика на 60 діб з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.
До слова, сам Труханов перед судовим засіданням заявив, що не розуміє, "що за підозра і що йому закидають"
Справа Геннадія Труханова: коротко
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри Труханову та ще 4 посадовцям. Рішення прийняли за результатами спільного розслідування НАБУ та САП щодо заволодіння земельними ділянками в Одесі.
- Підозрювані начебто незаконно передавали фірмам землю в оренду під забудову. Компанії натомість з часом привласнювали території.
- Загальна сума збитків, завданих територіальній громаді Одеси, становить приблизно 689 мільйонів гривень.