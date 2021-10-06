Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у спільному розслідуванні НАБУ та САП про заволодіння земельними ділянками в Одесі. Серед фігурантів справи мер міста Геннадій Труханов і 4 інших осіб. Про це стало відомо 6 жовтня.

Серед обвинувачених низка міських посадовців. Також є один відомий одесит, ім'я якого поки не розголошують.

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Показова справа для країни

Ірина Венедіктова наголосила на тому, що це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Слідчі встановили, що фігуранти нібито брали землю в оренду, проте практично привласнювали її. Це, ймовірно, робили шляхом підробки документів і використання службових повноважень.

На думку правоохоронців, ці дії завдали збитки міському бюджету в розмірі понад 533 мільйони гривень. Окрім Труханова, підозру отримав і експрокурор області. Також Венедіктова зазначила, що кількість підозрюваних у справі може згодом збільшитись.

Вдалося задокументувати протиправну діяльність різношерстих людей: від градоначальника та експрокурора області до, здавалося б, звичайного бізнесмена, який вміло нарядив всіх цих героїв у різні одежинки й "крутив" ними як хотів,

– написала генпрокурорка.

Екснардеп Сергій Лещенко написав у своєму телеграмі, що одним зі звинувачених є колишній прокурор часів Порошенка та Луценка – Олег Жученко. Проте офіційно особу поки не називали.

Не звітував про майно дружини

Це вже не перша підозра мера Одеси. Зокрема, 6 серпня 2020 року також повідомляли, що Геннадія Труханова судитимуть за порушення закону про декларування. Посадовець нібито не декларував майно своєї дружини кілька років. САП і НАБУ тоді направили справу до суду. Проте її строк дійсності закінчився в березні 2021 року.

Привласнення коштів через купівлю заводу

Також Геннадію Труханову оголошували підозру в справі одеського заводу "Краян". Це розслідування почали ще в листопаді 2016 року. Слідство встановило, що мер, спільно з іншими чиновниками Одеської мерії та приватною компанією заволоділи коштами бюджету Одеси.

Загальна сума збитку державі становила 92 мільйони гривень. Корупційну схему реалізували під виглядом купівлі будівлі заводу. На думку правоохоронців, вартість будівлі була значно завищеною. Суди щодо цієї справи досі тривають.

Читайте повний текст Ірини Венедіктової:

Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП. Це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону.

Навпаки, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити.

На моїй пам'яті, мало не вперше слідству вдалося кваліфіковано задокументувати протиправну діяльність таких різношерстих людей: від градоначальника та експрокурора області й до, здавалося б, звичайного бізнесмена, який вміло нарядив всіх цих героїв у різні одежинки й "крутив" ними як хотів, прямо як на виставі в театрі юного глядача.

Ми усвідомлюємо, що винними цих людей може назвати тільки суд, а сьогодні їх статус – підозрювані. Версія, викладена вище, належить органу слідства і прокурорам, але ми в ці тези віримо і зробимо все можливе, щоби довести правду у суді.

На наше переконання, всі ці люди (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – кримінально карані діяння.

Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн. Наголошу, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами й прокурорами.

У нас ніколи не було сумнівів у тому, що такі складні злочинні механізми можуть працювати як годинник лише тоді, коли в когось вистачило нахабства і, напевно, сміливості вибудувати абсолютно чітку ієрархічну модель, де у кожного своя роль, своя функція, до дрібниць зрозумілі компетенції, а на троні – ватажок, який вміло смикає за потрібні ниточки в потрібний час.

Ми вправі робити такі твердження, проаналізувавши колосальний масив даних, отриманих в ході слідчих дій: телефонні перемовини, дані з комп'ютерів, інформація, законно отримана з електронних поштових скриньок і багато чого іншого. Вірю, що прокурори будуть в змозі представити свою позицію в суді професійно і компетентно.

Будемо сподіватись, що такі вистави залишаться тільки на театральних афішах, а не в місті, ім'ям якого пишається кожен українець, не в місті, назву якого знають далеко за межами нашої Батьківщини, не в місті, яке по праву вважається легендою. Але вже точно не бандитською.

Всім добра.