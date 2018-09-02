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Труну з тілом Захарченка відкрили перед похованням: фото

19772 Читать новость на русском
Похорон Захарченко
Похорон Захарченко / censor.net.ua

Труну з тілом ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, який помер у результаті вибуху в центрі Донецька, відкрили на кладовищі під час похорону, який пройшов в неділю, 2 вересня.

Відповідне фото з'явилося в мережі його зробив кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц.

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Відкрита труна Захарченка
Відкрита труна Захарченка

Зазначається, що труну відкрили для того, щоб близькі могли попрощатися.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху. Крім того, майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів.

Теги: Новини України Новини політики Вбивство Захарченка Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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