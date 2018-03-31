10 найпопулярніших міст, які тегають в Instagram

Закидати світлини під час подорожі в Instagram вже стало невід'ємною традицією мандрівок. Пропонуємо дізнатися, які міста зазвичай тегають туристи.

Компанія Hertz Europe провела дослідження і визначила 10 міст, фото з яких найчастіше з'являється в Instagram, пише видання Hochrhein-Zeitung.

Читайте також: Мальовнича Італія 80-х років: яскравий фотопроект

Топ-10 міст, які мандрівники найчастіше тегають у популярній соцмережі.

Лондон 90,9 млн

Париж 76,9 млн

Барселона 34,9 млн

Москва 33,4 млн

Берлін 26,7 млн

Мадрид 23,6 млн

Амстердам 20,8 млн

Анкара 18,8 млн

Рим 16,7 млн

Прага 10,8 млн

Варто додати, що у Лондоні найбільш згадуваним місцем був Біг Бен, оглядове колесо "Лондонське око", Тауерський міст, Вестмінстер та Букінгемський палац.

У Парижі – Єлисейські поля, Ейфелева вежа, Діснейленд Парк, Лувр та Собор Паризької Богоматері.

У Берліні найпопулярнішими місцями в користувачів Instagram є Берлінська стіна, центральна площа Александерплац, Берлінська телевежа, East Side Gallery та Будівля Рейхстагу.