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      "Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России

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      Путин: "Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом – цап-царап" / Pixabay

      Институт этнологии и антропологии Российской академии наук в 17-й раз подводит итоги года.

      1. Событие года

      • Усугубление путинской демографической катастрофы: естественная убыль населения России в 2019 г. – около 310 тыс. чел.;
      • совокупный коэффициент рождаемости (СКР) в 2016-19 гг. падал на 5,7% в год (для сравнения: в 1990-99 гг. СКР снижался ежегодно на 5,3%);
      • коэффициент фертильности (число рождений у когорты женщин детородного возраста) в 2016-19 гг. рухнул на 19,7%.

      Обратите внимание: После разговора с Путиным Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

      2. Главный результат года

      Рекордные по длительности путинские стагнация и рецессии:

      • 11-летняя путинская экономическая стагнация (среднегодовой темп прироста реального выпуска основных отраслей экономики с июля 2008 г. – 1,1%);
      • 6-летняя путинская инвестиционная рецессия (в конце 2019 г. инвестиции ниже пика 2013 г. на 7,1%);
      • 5-летняя путинская социальная рецессия (в конце 2019 г. реальные потребительские расходы ниже пика 2014 г. на 6,6%, покупки в розничной торговле – на 8,8%).

      3. Идея года/ Лозунг года

      Ограничение президентской власти.

      4. Антиидея года

      "Цап-царап".

      В.Путин: "Давайте подождем… а потом у них цап-царап".

      5. Закон года/ Антизакон года

      Федеральный закон №426 "О физических лицах – иностранных агентах".

      6. Решение/ событие года во внутренней политике

      Утверждение Восьмым Форумом свободной России базовых принципов политико-правовой системы российского свободного общества (в том числе: 1-го, 2-го, 6-го – впервые в российской истории):

      1. Свобода. Приоритет естественных прав и свобод человека и гражданина.
      2.  Право. Верховенство права в жизни общества и государства.
      3. Республика. Республиканский характер государственного устройства.
      4. Демократия. Демократический характер формирования органов государственной власти.
      5. Секуляризм. Секулярный (светский) характер государства.
      6. Антиимпериализм. Отказ от имперской идеологии и имперской политики.

      7. Решение/ событие года во внешней политике

      Лишение Всемирным антидопинговым агентством (WADA) России права на участие в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года.

      8. Антирешение/ антисобытие года

      Путинские лекции, излагающие фальшивую версию начала Второй мировой войны.

      9. Афера года

      Призыв Путина к восстановлению т.н. "исторической России", путинские притязания на "исконно русские территории – все Причерноморье, западные земли российские".

      10. "Шутка" года/ Сюрприз года

      Польша как зачинщица Второй мировой войны.

      11. Загадка года/ Вопрос года

      Почему и как они придумали Путина?

      12. Событие года на постсоветском пространстве

      Капитуляция Украины.

      13. Событие/антисобытие года в мире

      Провозглашение с трибуны ГА ООН гретинизма – одной из наиболее антигуманных идеологий в истории человечества.

      Источник: Live Journal

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      Автор: Андрій Ілларіонов
      Теги: Публікації Новини політики Підсумки 2019 Російська пропаганда Допінг скандал в Росії Україна – Росія Володимир Путін Новини Росії
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