"Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России
Институт этнологии и антропологии Российской академии наук в 17-й раз подводит итоги года.
1. Событие года
- Усугубление путинской демографической катастрофы: естественная убыль населения России в 2019 г. – около 310 тыс. чел.;
- совокупный коэффициент рождаемости (СКР) в 2016-19 гг. падал на 5,7% в год (для сравнения: в 1990-99 гг. СКР снижался ежегодно на 5,3%);
- коэффициент фертильности (число рождений у когорты женщин детородного возраста) в 2016-19 гг. рухнул на 19,7%.
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2. Главный результат года
Рекордные по длительности путинские стагнация и рецессии:
- 11-летняя путинская экономическая стагнация (среднегодовой темп прироста реального выпуска основных отраслей экономики с июля 2008 г. – 1,1%);
- 6-летняя путинская инвестиционная рецессия (в конце 2019 г. инвестиции ниже пика 2013 г. на 7,1%);
- 5-летняя путинская социальная рецессия (в конце 2019 г. реальные потребительские расходы ниже пика 2014 г. на 6,6%, покупки в розничной торговле – на 8,8%).
3. Идея года/ Лозунг года
Ограничение президентской власти.
4. Антиидея года
"Цап-царап".
В.Путин: "Давайте подождем… а потом у них цап-царап".
5. Закон года/ Антизакон года
Федеральный закон №426 "О физических лицах – иностранных агентах".
6. Решение/ событие года во внутренней политике
Утверждение Восьмым Форумом свободной России базовых принципов политико-правовой системы российского свободного общества (в том числе: 1-го, 2-го, 6-го – впервые в российской истории):
- Свобода. Приоритет естественных прав и свобод человека и гражданина.
- Право. Верховенство права в жизни общества и государства.
- Республика. Республиканский характер государственного устройства.
- Демократия. Демократический характер формирования органов государственной власти.
- Секуляризм. Секулярный (светский) характер государства.
- Антиимпериализм. Отказ от имперской идеологии и имперской политики.
7. Решение/ событие года во внешней политике
Лишение Всемирным антидопинговым агентством (WADA) России права на участие в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года.
8. Антирешение/ антисобытие года
Путинские лекции, излагающие фальшивую версию начала Второй мировой войны.
9. Афера года
Призыв Путина к восстановлению т.н. "исторической России", путинские притязания на "исконно русские территории – все Причерноморье, западные земли российские".
10. "Шутка" года/ Сюрприз года
Польша как зачинщица Второй мировой войны.
11. Загадка года/ Вопрос года
Почему и как они придумали Путина?
12. Событие года на постсоветском пространстве
Капитуляция Украины.
13. Событие/антисобытие года в мире
Провозглашение с трибуны ГА ООН гретинизма – одной из наиболее антигуманных идеологий в истории человечества.
Источник: Live Journal