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      Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість екс-регіонала

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      Що відомо про нерухомість Юрія Бойка
      Що відомо про нерухомість Юрія Бойка / Колаж 24 каналу

      Депутату Юрію Бойко дуже пощастило з дружиною, адже такими фантастичними статками може похвалитись не кожна українка. 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло президента України.

      Колишній урядовець часів Януковича Юрій Бойко на вибори йде як самовисуванець. Він має відчутну підтримку проросійських політиків та електорату. До прикладу, з Вадимом Рабіновичем він створив партію "Опозиційна платформа – За життя". Що цікаво, що туди ж входить й кум Володимира Путіна Віктор Медведчук.

      Що відомо про кандидата у президенти Юрія Бойка? Читайте у матеріалі 24 каналу

      Бойко вже вдруге намагається посісти крісло глави держави. У 2014 році після розвалу "Партії регіонів" депутат хотів уникнути переслідувань нової влади, а тому балотувався як самовисуванець.

      Що відомо про нерухомість Юрія Бойка?

      У декларації за 2017 рік Бойко вказав, що є власником двох земельних ділянок – у Донецькій області площею 1952 квадратних метрів та Київській області площею 600 квадратних метрів.

      Екс-регіонал має квартиру у місті Рубіжному, що на Луганщині, на 37 квадратних метрів.

      У 2017 році у мережі з'явилось фото розкішного маєтку Юрія Бойка. Він розташований на Лівому березі Дніпра у селі Вишеньки. 

      У декларації вказано, що об’єкт площею 1200 квадратних метрів орендує дружина Віра, а його цільове призначення – випас свійської худоби.

      будинок бойка
      Розкішний палац Юрія Бойка

      будинок Бойка
      Будинок схожий на російський теремок

      На ділянці зведений величезний палац, який схожий на російську церкву XVII століття. Маєток у вигляді дерев'яного зрубу та куполами перебуває під охороною.

      будинок бойка
      Купола на маєтку екс-регіонала

      Маєтки дружини Бойка

      Похвалитись неймовірними статками точно може дружина Бойка Віра. Жінка є власницею восьми земельних ділянок загальною площею 18 439 квадратних метрів. Також володіє квартирою площею 257 квадратних метрів у Києві та житловим будинком на 444,8 метра квадратних.

      У дружини кандидата в президенти є нерухомість і в Росії. Вона власниця квартири на 220,3 квадратних метра та машиномісця.

      Родина Бойків має ще два недобудованих будинків у Донецькій та Київській областях. У декларації депутата також вказана квартира площею 80,7 метра квадратних у Луганській області, спільними власниками якої є дружина, дві доньки та батько Юрія Бойка.

      Що треба знати про екс-регіонала Юрія Бойка: дивіться відео

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Гроші Президентські вибори 2019 Юрій Бойко Опозиційний блок Опозиційна платформа За життя Нерухомість кандидатів в президенти Елітна нерухомість Новини нерухомості України е-декларування Партія регіонів
      Джерело: 24 канал
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