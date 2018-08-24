Царство пончиків, пива і коли: супермаркет із "Сімпсонів" відкрився у США
У місті Міртл-Біч, що у штаті Південна Кароліна (США), відкрився супермаркет за мотивами культового мульфільму "Сімпсони".
У супермаркеті з назвою Kwik-E-Mart можна купити звичайні продукти, які продаються у більшості американських супермаркетів, пише видання Hypebeast.
Дивіться також: Як би виглядав Гомер Сімпсон у реальному житті: вражаюче фото
Проте там можна придбати і продукти, які їли герої "Сімпсонів", наприклад, які продавав відвідувачам свого магазину один з найближчих друзів Гомера індус Апу.
У реальному супермаркеті Kwik-E-Mart покупці можуть придбати легендарне пиво Duff, Buzzzz Cola і улюблені пончики Гомера Сімпсона.
Перші відвідувачі супермаркета діляться яскравими фото і враженнями у соцмережах.
Що цікаво, поруч з Kwik-E-Mart планують також відкрити кінотеатр з "Сімпсонів" Aztec Theater.