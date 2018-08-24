Царство пончиків, пива і коли: супермаркет із "Сімпсонів" відкрився у США

У місті Міртл-Біч, що у штаті Південна Кароліна (США), відкрився супермаркет за мотивами культового мульфільму "Сімпсони".

У супермаркеті з назвою Kwik-E-Mart можна купити звичайні продукти, які продаються у більшості американських супермаркетів, пише видання Hypebeast.

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Проте там можна придбати і продукти, які їли герої "Сімпсонів", наприклад, які продавав відвідувачам свого магазину один з найближчих друзів Гомера індус Апу.

У реальному супермаркеті Kwik-E-Mart покупці можуть придбати легендарне пиво Duff, Buzzzz Cola і улюблені пончики Гомера Сімпсона.

Перші відвідувачі супермаркета діляться яскравими фото і враженнями у соцмережах.

Just came from the Kwik E Mart! Pretty cool @TheSimpsons I got the Buzzzz Cola and Lard Lad Donuts pic.twitter.com/xnpWjMygs7 — Willie Blanton (@Willie_Blanton) 19 серпня 2018 р.

Що цікаво, поруч з Kwik-E-Mart планують також відкрити кінотеатр з "Сімпсонів" Aztec Theater.