Про це розповів одеський активіст Михайло Кузаконь в ефірі 24 каналу. Він припустив, що у цій справі ще будуть десятки підозр.

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За словами активіста, детективи Національного антикорупційного бюро розслідують справу про заволодіння одеськими земельними ділянками вже не перший рік.

Однак вона цікава тим, що може об'єднати злочинні наміри цілої низки осіб, які обіймають абсолютно різні посади. У справі фігурує багато людей, які могли на свою користь використовувати й бюджетні гроші одеситів, й майновий комплекс міста.

Якщо це дійде до суду й люди отримають справедливе покарання, тобто буде відповідальність, то це буде дуже знакова справа,

– заявив активіст.

Вік також додав, що це буде знаком для усіх феодальних угруповань, які існують у кожному великому місті.

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Що цьому передувало