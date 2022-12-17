Таку думку 24 каналу озвучив політолог Тарас Загородній. Раніше повідомлялось про те, чи вигідно США підштовхувати Україну до перемир'я.

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Путін раніше не хотів асоціюватись з війною

Загородній розповів, що відвидини Путіним штабу російської армії – це дуже серйозний крок, бо раніше диктатор не хотів асоціюватись з війною. Загалом саме для цього і призначали Суровікіна, аби потім повішати на нього всіх собак. Нині, можливо, Путін сподівається на якісь успіхи.

Не виключено, що вони також умовлять Лукашенка, погрожуючи йому, що замінять його на будь-яку іншу прийнятну особистість. Це можливо, але головним буде навіть не слово Путіна, а слово Китаю, з яким Лукашенко будував стосунки. Тому не виключаю, що Путін очікує провалля і там, і там,

– зазначив політолог.

Загородній про те, для чого Путін домагається перемир'я: дивіться відео

Путіну треба перемир'я

Він продовжив, що Путіну необхідне перемир'я, аби зірвати постачання Західного озброєння України. Росія почне говорити, мовляв, на фронті патова ситуація, жодна зі сторін не перемагає, тож, давайте говорити про мир. Російська 5 колона активізується в Європі.

"Так було у 2014 році, коли проти України було запроваджене ембарго на постачання зброї, на товари подвійного призначення, як з боку Євросоюзу, так і з боку США. Утім для росіян усе одно буде багато неприємних сюрпризів", – зауважив Загородній.

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