Адже за обставинами справи сума шкоди була завдана невелика. Про це суддя Олександр Гарський розповів в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі.

До теми Вирок винесено: в Одесі суд зобов'язав двох крадіїв читати книги

За його словами, реальної шкоди не завдали, оскільки хлопців спіймали фактично "на гарячому". Один із них повернувся на місце події за документами.

Я вирішив призначити їм таке... Для мене це не дивне покарання. Я вирішив, що воно буде нормальне,

– сказав Гарський.

Він пояснив, що коли почав з'ясовувати детальніше особистості крадіїв, то з'ясував, що хлопці просто потрапили у складні життєві ситуації.

У крадіїв були складні життєві обставини

"Під час нарадчої кімнати, коли я їх заслухав, зрозумів, що з цими хлопцями треба якось інакше вчинити – не так, як зазвичай", – сказав суддя.

Він зауважив, що нікому не дивно, коли людей садять у в'язниці. Водночас коли він присудив читати книги, то всі одразу почали запитувати, чому він це зробив.

Повний випуск "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Про який вирок мовиться