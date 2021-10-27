Одеський суддя, який зобов'язав крадіїв читати книги, пояснив своє рішення
Джерело:24 канал
Суд Малиновського району Одеси засудив двох хлопців, які вчинили крадіжку, до читання книг. В цьому вироку немає нічого дивного.
Адже за обставинами справи сума шкоди була завдана невелика. Про це суддя Олександр Гарський розповів в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі.
До теми Вирок винесено: в Одесі суд зобов'язав двох крадіїв читати книги
За його словами, реальної шкоди не завдали, оскільки хлопців спіймали фактично "на гарячому". Один із них повернувся на місце події за документами.
Я вирішив призначити їм таке... Для мене це не дивне покарання. Я вирішив, що воно буде нормальне,
– сказав Гарський.
Він пояснив, що коли почав з'ясовувати детальніше особистості крадіїв, то з'ясував, що хлопці просто потрапили у складні життєві ситуації.
У крадіїв були складні життєві обставини
"Під час нарадчої кімнати, коли я їх заслухав, зрозумів, що з цими хлопцями треба якось інакше вчинити – не так, як зазвичай", – сказав суддя.
Він зауважив, що нікому не дивно, коли людей садять у в'язниці. Водночас коли він присудив читати книги, то всі одразу почали запитувати, чому він це зробив.
Повний випуск "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Про який вирок мовиться
- В Одесі "поетично" засудили двох крадіїв. Суд постановив їм читати твори Тараса Шевченка, Марка Твена і Джека Лондона.
- Двоє хлопців 19 та 23 років намагались викрасти магнітоли з машин на штрафстоянці. На місці злочину залишили докази – рюкзак зі своїми документами.
- Вони кинули всі речі, бо їх побачив охоронець штрафмайданчика. Коли вирішили повернутись за документами, хлопців упіймали поліцейські.
- Суддя дослідив біографії злодюжок і запевнив, що вони не є суспільно небезпечними. Крім того, суд дізнався, що крадії магнітол ніколи не читали книжок. Тож Феміда вирішила, що читання позитивно вплине на обох злодюжок.
- Водночас суд засудив крадіїв до 3 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.