Це не гарно, але це компенсація, – Смолій розповів, як держава обійдеться без грошей заробітчан

Керівник НБУ Яків Смолій розповів, як українська економіка компенсує гроші, що раніше надходили від заробітчан. А також повідомив, як сам Нацбанк допомагає економіці у період кризи, коли у банку очікують гроші від МВФ, та чи раптом не збирається керівник НБУ у відставку достроково.

Про ймовірну відставку з поста голови НБУ

Для звільнення голови НБУ закон передбачає "вичерпний перелік підстав", призначають чи звільняють голову за поданням президента та після затвердження Верховної Ради. Про це Яків Смолій нагадав в інтерв'ю "BBC Україна" 16 травня.

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Термін, на який його обрали головою Нацбанку – це 7 років, тож до кінця каденції у 2025 році Смолій збирається залишатися на посаді: "У мене термін каденції завершується у 2025 році. Тобто, ще є час і багато завдань, які ми повинні здійснити".

Про допомогу економіці у період кризи через коронавірус

За словами Смолія, НБУ у період кризи для допомоги українській економіці протягом двох місяців знизив облікову ставку з 11% до 8%. У такий спосіб банк допомагає здешевлювати ресурси та робити їх доступнішими для банків та бізнесу.

У такий спосіб банк допомагає здешевлювати ресурси та робити їх доступнішими для банків та бізнесу. Банкам, які також відчувають кризу, можна взяти рефінансування від держави – на кредитування масштабних та довгострокових проєктів до 5 років. Також НБУ відтермінував для банків стрес-тести й виїзні перевірки.

від держави – на кредитування масштабних та довгострокових проєктів до 5 років. Також НБУ відтермінував для банків стрес-тести й виїзні перевірки. Важлива й інша сторона медалі: "Банки не застосовують штрафи та пеню до позичальників, які не мають можливості платити відсотки". Натомість банки "реструктуризують позики, відкладають у часі платежі, можуть надати кредити для поповнення обігових коштів".

Про кредитування України з боку МВФ та інших міжнародних установ

За прогнозами Смолія, Україна може очікувати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ у кінці травня, щонайпізніше – у перший тиждень червня.

за новою програмою співпраці з МВФ у кінці травня, щонайпізніше – у перший тиждень червня. Загалом мовиться про кредитування приблизно на 5 мільярдів доларів, з яких 3,5 мільярда можуть бути доступними вже цього – 2020 – року.

можуть бути доступними вже цього – 2020 – року. Окрім цього, співпраця з МВФ відчиняє двері для допомоги від Світового банку та інших установ, а це ще додаткових приблизно 1 – 1,5 мільярда.

Про гроші від заробітчан

Голова НБУ визнає, що надходження з-за кордону від українських заробітчан зменшаться. Нагадаємо, у 2019 році перекази від заробітчан дали українській економіці 12 мільярдів доларів.

Цього року ми очікуємо, що буде 10 мільярдів доларів. Але це буде компенсовано тим, що люди не зможуть виїхати на відпочинок за кордон,

– вважає Смолій.

Мовляв, раніше люди витрачали 8 – 10 мільярдів доларів щороку на відпочинок за кордоном, тепер же ця сума зменшиться – через карантин частина з цих грошей залишиться в Україні.

"На пересування є обмеження, люди не зможуть поїхати й витратити ті кошти. Це не гарно, звісно, але це буде компенсація із надлишком", – підсумував голова НБУ.

Яків Смолій керує Нацбанком з травня 2017 року як виконувач обов'язків голови, а з березня 2018 року – як голова. Тож його номінальний семирічний термін дійсно спливає у березні 2025 року.