Україна запропонувала власних представників від Донбасу у ТКГ. Однією з важливих позицій, на якій вони наголошують – це проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року на території ОРДЛО винятково за українським законодавством, залученням українських журналістів, телебачення та політичних партій. На думку. Втім, керівник проєкту "Донбас Реалії" Андрій Діхтяренко не вірить, що ці вибори відбудуться.

На його думку, вони навряд чи відбудуться саме в жовтні. Це нереалістично, попри те, що від цієї ідеї досі не відмовилися в Офісі Президента, це все ще є на порядку денному. Розповів журналіст в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі.

Читайте також Сепаратисти втратили монополію на представництво інтересів Донбасу, – політолог

"Це нереально зовсім", – наголосив Андрій Діхтяренко.

Також він відзначив, росіяни і представники так званої гібридної влади всі ці роки не сиділи нічого не роблячи. Зокрема, на окупованих територіях створено багато різних громадських організацій.

Керівник проєкту "Донбас Реалії" зауважив, що мовиться про організації, адже чомусь влада не заохочує створення саме політичних партій. "Все це закрито. Єдине, що там існує, – це комуністична політична партія", – пояснив він.

Журналіст припустив, що всі ці суспільні організації можуть в будь-який момент перетворитися на формування, які візьмуть участь у місцевих виборах. Зокрема, розповів, що головна політична партія так званої "ЛНР" має назву "Мир Луганщині".

Зрозуміло, що це зроблено для гібридних постконфліктних процедур, якими можуть бути ці вибори. Щоб дати можливість такій "мирній" організації брати участь,

– додав Андрій Діхтяренко.



Андрій Діхтяренко / Фото фейсбук-сторінка журналіста

На думку журналіста, якщо через рік, можливо, у Нормандії відбудуться домовленості про проведення місцевих виборів, то представники окупованих територій будуть давати бій, і вони до цього готові.

І також відзначив, що з того боку чекають на це, і готуються до цього сценарію.

Що відомо про представників Донбасу на переговорах ТКГ:

9 червня стало відомо, що Офіс Президента запросив взяти участь у переговорах ТКГ чотирьох представників ОРДЛО.

Там пояснили, що залучення представників окупованих територій відбувається з метою виконання мінських домовленостей, які передбачають проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства.

Відтак, Донбас представлятимуть: