У "Слузі народу" ще до місцевих виборів планують розглянути закон "Про столицю України – місто-герой Київ". Політичний експерт Олександр Солонтай прокоментував закон та ствердив, що голова київської міської державної адміністрації, про якого йдеться у документі, – зайва посада.

В ефірі 24 каналу Солонтай повідомив, що закон про столицю – це не те, до чого повинні прагнути українці.

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Політичний експерт відзначив, що голова КМДА – зайва посада, так само як і міська адміністрація Києва – зайва організація. За його словами, у таких великих містах як Харків, Львів, Дніпро, Одеса немає міських адміністрацій, і досі це не призвело до якихось проблем чи збитків.

10 райдержадміністрацій – це президентська окупація Києва та знищення місцевого самоврядування у столиці,

– сказав Солонтай.

Експерт з децентралізації ствердив, що така ситуація склалася ще у 90-х роках: тоді Кучма передав "ідею окупації" Ющенку, Ющенко – Януковичу, Янукович зробив ще гіршу систему самоврядування і передав Порошенку, а Порошенко – Зеленському. Кожен з президентів зверху призначав своїх керівників Києва і районів столиці. Так сталось упослідження місцевого самоврядування.

Також Солонтай зазначив, що кияни мають найменше прав на місцеве самоврядування з мешканців усіх міст України.

У Києві стоїть пам'ятник місцевому самоврядуванню – пам'ятник Магдебурзькому праву. Мої друзі кажуть, що хороші пам'ятники ставлять на могилках, коли померла хороша людина. Так у нас в Києві з самоврядуванням. Колись, у дуже давні часи, було Магдебурзьке право. У нього були різні плюси і мінуси, але це було дійсно хороше самоврядування. Воно померло і йому поставили у столиці пам'ятник,

– акцентував експерт.

Олександр Солонтай додав, що "об'єктивно, дискусія про роль держави на місцевому рівні і про те, які взагалі функції щодо впливу на місцеве самоврядування влада залишає за собою – не завершена".