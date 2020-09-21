Це президентська окупація Києва: політичний експерт прокоментував закон про столицю
У "Слузі народу" ще до місцевих виборів планують розглянути закон "Про столицю України – місто-герой Київ". Політичний експерт Олександр Солонтай прокоментував закон та ствердив, що голова київської міської державної адміністрації, про якого йдеться у документі, – зайва посада.
В ефірі 24 каналу Солонтай повідомив, що закон про столицю – це не те, до чого повинні прагнути українці.
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Політичний експерт відзначив, що голова КМДА – зайва посада, так само як і міська адміністрація Києва – зайва організація. За його словами, у таких великих містах як Харків, Львів, Дніпро, Одеса немає міських адміністрацій, і досі це не призвело до якихось проблем чи збитків.
10 райдержадміністрацій – це президентська окупація Києва та знищення місцевого самоврядування у столиці,
– сказав Солонтай.
Експерт з децентралізації ствердив, що така ситуація склалася ще у 90-х роках: тоді Кучма передав "ідею окупації" Ющенку, Ющенко – Януковичу, Янукович зробив ще гіршу систему самоврядування і передав Порошенку, а Порошенко – Зеленському. Кожен з президентів зверху призначав своїх керівників Києва і районів столиці. Так сталось упослідження місцевого самоврядування.
Також Солонтай зазначив, що кияни мають найменше прав на місцеве самоврядування з мешканців усіх міст України.
У Києві стоїть пам'ятник місцевому самоврядуванню – пам'ятник Магдебурзькому праву. Мої друзі кажуть, що хороші пам'ятники ставлять на могилках, коли померла хороша людина. Так у нас в Києві з самоврядуванням. Колись, у дуже давні часи, було Магдебурзьке право. У нього були різні плюси і мінуси, але це було дійсно хороше самоврядування. Воно померло і йому поставили у столиці пам'ятник,
– акцентував експерт.
Олександр Солонтай додав, що "об'єктивно, дискусія про роль держави на місцевому рівні і про те, які взагалі функції щодо впливу на місцеве самоврядування влада залишає за собою – не завершена".
Закон України "Про столицю України – місто-герой Київ": що відомо
- 13 вересня парламентська фракція партії "Слуга народу" подала у Верховну Раду законопроєкт "Про столицю".
- Він передбачає проведення позачергових місцевих виборів у Києві ще до кінця 2019 року, а саме – 8 грудня.
- Окрім того, документ передбачає розділення посад голови Київської міської державної адміністрації та мера столиці. Зокрема, у новому законопроєкті вказано, що голова КМДА не має права суміщати будь-які інші посади.