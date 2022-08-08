Це того вартувало, – Кім відзвітував про результати пошуку зрадників у Миколаєві

Миколаїв закривали на кілька днів для пошуку колаборантів. Глава ОВА Віталій Кім розповів, що правоохоронці відкрили 20 справ щодо цього.

Чиновник вибачився перед містянами за незручності, але наголосив, що це того вартувало. Крім нових проваджень, спіймали 5 людей, які були в розшуку.

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Кім додав, що знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Також розібралися з однією групою, яка тепер не заважатиме.

Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв. Працюємо далі,

– додав глава ОВА.

В ОВА показали також викритих колаборантів. Вони мали вдома багато російської символіки, а також листування з "кураторами" у телефонах.

Миколаїв закривали: що відомо

5 серпня у Миколаєві ввели комендантську годину на 2 доби. До таких заходів вдались, аби виявити та знешкодити диверсійно-розвідувальні групи російських окупантів.

Річ у тім, що Миколаїв перебуває під обстрілами ворога ледь не щодня.

Від 24 лютого було пошкоджено понад 500 багатоповерхівок, з яких 30% потерпали від вогню неодноразово й мають повторні руйнування.

Ба більше, 132 миколаївці загинули, серед них – одна дитина. 619 зазнали поранення, зокрема 8 дітей,

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