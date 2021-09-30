Люди утворили великий натовп, що переріс у сутичку 29 вересня. У мережі опублікували відео інциденту.

До теми Заради дешевих речей: кияни влаштували жахливу тисняву біля секонд-хенду: відео

Всі хотіли потрапити першими

На записі видно, як натовп скупчився біля секонд-хенду. Всі тиснуться, щоб пролізти до магазину першими. Туди хочуть потрапити як молоді люди, так і літні. Через сильну тисняву вони могли постраждати. Про те, чи потерпів хтось – не повідомляють.

Помітно також, що поруч вхід до магазину загороджений. Проте натовп настільки великий, що охоронці тримають огорожу руками й ногами.

Зверніть увагу! Очевидно, загородження на вході в магазин встановили після лютневого випадку в Кам'янському. Там за подібних обставин натовп покупців мало не затоптав жінку похилого віку. Там пенсіонерці довелося вибиратися з-під ніг людей на колінах.

За словами коментаторів, люди готові "виривати один одному горлянки" через дешевий одяг. Ось кілька реакцій з мережі:

"Раніше я боявся зомбі апокаліпсису, але секонд-хенд апокаліпсис – страшніше";

"Бізнес. Потім на ОЛХ продають шмотки";

"Зараз би ломитися за б/у барахлом в найдорожчий день";

"Шкода, не показали, як вони риються в кошиках, те ще видовище";

"Це вже Європа, чи ще ні?".

Як натовп намагався потрапити до секонд-хенду: відео