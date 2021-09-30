"Страшніше за зомбі-апокаліпсис": у Дніпрі люди штурмували секонд-хенд – відео сутички
Джерело:телеграм "Х**вый Днепр"
У Дніпрі брали штурмом секонд-хенд "ЕкономКлас". Очевидно, що відбувалося це в день ввезення товару. Автор відео назвав сутичку "битвою за труси".
Люди утворили великий натовп, що переріс у сутичку 29 вересня. У мережі опублікували відео інциденту.
До теми Заради дешевих речей: кияни влаштували жахливу тисняву біля секонд-хенду: відео
Всі хотіли потрапити першими
На записі видно, як натовп скупчився біля секонд-хенду. Всі тиснуться, щоб пролізти до магазину першими. Туди хочуть потрапити як молоді люди, так і літні. Через сильну тисняву вони могли постраждати. Про те, чи потерпів хтось – не повідомляють.
Помітно також, що поруч вхід до магазину загороджений. Проте натовп настільки великий, що охоронці тримають огорожу руками й ногами.Зверніть увагу! Очевидно, загородження на вході в магазин встановили після лютневого випадку в Кам'янському. Там за подібних обставин натовп покупців мало не затоптав жінку похилого віку. Там пенсіонерці довелося вибиратися з-під ніг людей на колінах.
За словами коментаторів, люди готові "виривати один одному горлянки" через дешевий одяг. Ось кілька реакцій з мережі:
- "Раніше я боявся зомбі апокаліпсису, але секонд-хенд апокаліпсис – страшніше";
- "Бізнес. Потім на ОЛХ продають шмотки";
- "Зараз би ломитися за б/у барахлом в найдорожчий день";
- "Шкода, не показали, як вони риються в кошиках, те ще видовище";
- "Це вже Європа, чи ще ні?".
Як натовп намагався потрапити до секонд-хенду: відео