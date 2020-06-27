"Мама, я вдома" – так називається щорічний сімейний фестиваль повітряних куль. У 2020 році він у новому форматі – із дотриманням всіх необхідних санітарних норм.

Понад сотня людей на 20 повітряних кулях одночасно піднялися в небо. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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Насправді це доволі складний процес, адже до останнього люди не знають до якого місця прилетять – усе залежить від вітру.

Ми можемо прогнозувати куди ми хочемо прилетіти. Ми можемо навіть припускати куди ми прилетимо. Проте це завжди авантюра. Це завжди якась пригода. Ми можемо сказати точно, де ми будемо стартувати. А куди ми приземлимося – це як монетки підкидати,

– пояснив інструктор.

"Коли один шар підіймається, починається дійство. Це справжнє шоу. Кулі надуваються, вони оживають, оживляють природу", – розповів інструктор.

Було багато людей, які брали із собою пледи, їжу та крісла. Вони сідали на поле, аби спостерігати за фестивалем повітряних куль. Серед них, наприклад, була дівчинка, яка вперше політала, коли їй було 3 роки.

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Самі учасники між собою проводили змагання. Переможе та команда, яка найчіткіше підлетить до конкретної цілі.

Польоти триватимуть ще 28 червня зранку та ввечері перед заходом сонця.

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу: