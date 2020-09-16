Кандидат у мери міста Києва емоційно прокоментував будівництво Подільського моста, зазначивши, що його можна було збудувати набагато швидше. Він повідомив, що спеціалісти, з якими він спілкується, кажуть про те, що у будівництві Подільсько-Воскресенського моста потрібно дуже сильно зважати на раціональність.

В інтерв'ю 24 каналу він зазначив, що проєкт будівництва Подільсько-Воскресенського моста – це "16 років вбухування грошей в міст, який реально мав дуже сильно розвантажити інші, стати "додатковою артерією" для людей з Троєщини".

Читайте другу частину інтерв'ю Про команду Притули та ймовірну поразку на виборах: відверте інтерв'ю з кандидатом у мери Києва

За словами Притули, Подільський міст – "просто ще один міст для автомобілістів, які зайдуть з Троєщини на Поділ".

Камон, це ж пекло, друзі... Він будувався та закладався з огляду на те, що на момент його здачі там вже буде метро. І по ньому мала йти ще гілка – метро, сполучення, вагончики мали кататись туди-сюди,

– сказав Притула.

Головна проблема будівництва Подільського моста

Кандидат у мери Києва зауважив, що спеціалісти, з якими він спілкується, говорять про те, що потрібно дуже сильно зважати на раціональність. Він зазначив, що у столиці України – тотальна невідповідність у розвитку лівого та правого берега. На лівому березі з'являється багато житлових комплексів і він акумулює менше робочих місць, ніж правий берег.

Довідка. Проєкт Подільсько-Воскресенського моста стартував ще в 1987 році, а будівництво об'єкта почалося в 1993 році, але через брак коштів було призупинено. В 2003 році, при мері Олександрі Омельченку воно було відновлено. В кінці 2010 року здали першу чергу моста. До 2017 року виконали половину робіт. У дирекції будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва, яка виступає замовником будівництва, планують завершити роботи в 2021 році.

"Історія з щоденною міграцією з одного берегу на інший буде актуальною доти, поки знову ж таки не буде впроваджений нормальний генплан розвитку міста, який передбачатиме все те, що стосується рівномірного розвитку територій", – сказав Притула.

Також громадський активіст зауважив, що потрібно відновити трамвайне сполучення лівого і правого берега, "тому що апокаліпсис не за горами".