Депутатка емоційно обурилася на засіданні

Інцидент трапився 8 вересня. У міськраді засідала комісія з питань охорони здоров'я.

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Це просто ж*па, просто ж*па. Вибачте за вираження. Чим ми зараз займаємося? Ми захищаємо інтереси міста, як депутати, чи ми захищаємо інтереси приватних лікарень,

– заявила чиновниця.

Таку реакцію у неї викликала ситуацію в Одеському міському центрі профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД. Все тому, що пацієнти з нього переходять у приватну клініку, яка підписала договір з НСЗУ.

Так, з 16 серпня в приватну клініку перейшло 540 пацієнтів. Відповідно комунальна лікарня втратила гроші, що виділяють на лікування з державного бюджету.

Дивіться відео емоційної реакції одеської депутатки: