Це знизить тривогу, – психологиня порадила, як зберігати спокій на тлі ймовірного наступу Росії

Майже увесь світ, без перебільшення, заговорив про ймовірність наступу Росії на Україну. На тлі загрози тривога українців зросла, проте панікувати не варто.

Психологиня Альона Щербань в ефірі 24 каналу пояснила, як зберегти спокій і "холодну голову" в час, коли світ говорить про можливу війну в Україні. Вона наголосила, що у стані тривоги людина ухвалює неправильні рішення.

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Як зберегти спокій на тлі загрози війни

"Коли людині страшно та тривожно, працює її "рептилоїдний" мозок, який завжди направлений на виживання. У такому стані людина однозначно не може приймати адекватних рішень", – сказала психологиня.

"Рептилоїдний" мозок – мигдалевидне тіло, ділянка головного мозку, що відповідає за реакцію на виживання.

У відповідь на питання про те, чи можна психологічно бути готовим до війни, Альона Щербань сказала: "Ні. Мало до чого можна бути готовим, особливо до таких глобальних речей".

Натомість вона пояснила, що психіку варто підготувати, зокрема сказати собі – "щоб не сталось, я з цим справлюсь", але для цього важливо впоратися зі своїми розумовими та психічними феноменами, які можуть виникнути внаслідок психологічного нагнітання.

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"Профілактика" інформації

Якщо постійно є загроза та нагнітання інформацією, то залишатися спокійним практично неможливо, зауважила Альона Щербань. У цьому випадку, звичайно, дуже важливо розуміти і знати себе.

Якщо ви людина тривожна, досить легко потрапляєте на вудочку тривожної інформації, то перша порада – це "профілактувати" свій простір та ту інформацію, яку пускаєте в себе. Альона Щербань Психологиня

Якщо інформація таки потрапила у поле зору і її не можна "переварити", то психологиня порадила спробувати вербалізувати емоції, якими ви наповнені.

"Що зовні – уже не всередині. Якщо ви знайдете можливість проговорити свої страхи з близькими людьми, колегами, товаришами, психотерапевтом чи психологом – це однозначно виведе ваш страх назовні. Він вже буде не всередині і скоріше за все, симптом знизиться, сильної тривоги не буде", – сказала Щербань.

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Правильне дихання

Важливо знати про те, що можна самостійно контролювати деякі процеси у своїй психіці, а саме через дихання – і це друга порада.

Наприклад, під час панічної атаки стан, ймовірно, наближатиме вас до відчуття "зараз щось станеться". У подібній ситуації психологиня запропонувала правильну техніку дихання.

"Потрібно дихати, повільно, спокійно, перевести свою увагу з паніки – всередину вашого тіла, бажано на рівні живота, нижче діафрагми. Дихати за трикутником – повільний вдих, трошки затримати дихання, і повільний видих", – пояснила фахівчиня.

15 – 20 циклів дихання допоможуть знизити серцебиття, дихати спокійніше. Можливо, активність головного мозку й усвідомлення того, що відбувається, зміниться у кращу сторону, Альона Щербань Психологиня

Знайдіть опору

Третій варіант – знайти опору. Люди потрапляють у страх і тривогу, тому що звалюється так зване тло, в якому багато страху.

Тоді потрібно зрозуміти: "На що я опираюсь, що для мене є важливим". Можливо, це люди – близькі, спеціаліст який знизить тривогу,

– пояснила психологиня.

"Ми перебуваємо у центрі великої політичної гри і ЗМІ Заходу занадто "стараються" нагнітати. Якщо людині страшно, вона не дуже контролює себе. Масово люди панікують і можуть неадекватно діяти та ухвалювати такі ж рішення", – зазначила Альона Щербань.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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