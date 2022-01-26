Це знизить тривогу, – психологиня порадила, як зберігати спокій на тлі ймовірного наступу Росії
Джерело:24 канал
Майже увесь світ, без перебільшення, заговорив про ймовірність наступу Росії на Україну. На тлі загрози тривога українців зросла, проте панікувати не варто.
Психологиня Альона Щербань в ефірі 24 каналу пояснила, як зберегти спокій і "холодну голову" в час, коли світ говорить про можливу війну в Україні. Вона наголосила, що у стані тривоги людина ухвалює неправильні рішення.
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Як зберегти спокій на тлі загрози війни
"Коли людині страшно та тривожно, працює її "рептилоїдний" мозок, який завжди направлений на виживання. У такому стані людина однозначно не може приймати адекватних рішень", – сказала психологиня.Довідка. "Рептилоїдний" мозок – мигдалевидне тіло, ділянка головного мозку, що відповідає за реакцію на виживання.
У відповідь на питання про те, чи можна психологічно бути готовим до війни, Альона Щербань сказала: "Ні. Мало до чого можна бути готовим, особливо до таких глобальних речей".
Натомість вона пояснила, що психіку варто підготувати, зокрема сказати собі – "щоб не сталось, я з цим справлюсь", але для цього важливо впоратися зі своїми розумовими та психічними феноменами, які можуть виникнути внаслідок психологічного нагнітання.
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"Профілактика" інформації
Якщо постійно є загроза та нагнітання інформацією, то залишатися спокійним практично неможливо, зауважила Альона Щербань. У цьому випадку, звичайно, дуже важливо розуміти і знати себе.
Якщо ви людина тривожна, досить легко потрапляєте на вудочку тривожної інформації, то перша порада – це "профілактувати" свій простір та ту інформацію, яку пускаєте в себе.
Якщо інформація таки потрапила у поле зору і її не можна "переварити", то психологиня порадила спробувати вербалізувати емоції, якими ви наповнені.
"Що зовні – уже не всередині. Якщо ви знайдете можливість проговорити свої страхи з близькими людьми, колегами, товаришами, психотерапевтом чи психологом – це однозначно виведе ваш страх назовні. Він вже буде не всередині і скоріше за все, симптом знизиться, сильної тривоги не буде", – сказала Щербань.
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Правильне дихання
Важливо знати про те, що можна самостійно контролювати деякі процеси у своїй психіці, а саме через дихання – і це друга порада.
Наприклад, під час панічної атаки стан, ймовірно, наближатиме вас до відчуття "зараз щось станеться". У подібній ситуації психологиня запропонувала правильну техніку дихання.
"Потрібно дихати, повільно, спокійно, перевести свою увагу з паніки – всередину вашого тіла, бажано на рівні живота, нижче діафрагми. Дихати за трикутником – повільний вдих, трошки затримати дихання, і повільний видих", – пояснила фахівчиня.
15 – 20 циклів дихання допоможуть знизити серцебиття, дихати спокійніше. Можливо, активність головного мозку й усвідомлення того, що відбувається, зміниться у кращу сторону,
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Знайдіть опору
Третій варіант – знайти опору. Люди потрапляють у страх і тривогу, тому що звалюється так зване тло, в якому багато страху.
Тоді потрібно зрозуміти: "На що я опираюсь, що для мене є важливим". Можливо, це люди – близькі, спеціаліст який знизить тривогу,
– пояснила психологиня.
"Ми перебуваємо у центрі великої політичної гри і ЗМІ Заходу занадто "стараються" нагнітати. Якщо людині страшно, вона не дуже контролює себе. Масово люди панікують і можуть неадекватно діяти та ухвалювати такі ж рішення", – зазначила Альона Щербань.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Альона Щербань про паніку на тлі ймовірної війни: дивіться відео