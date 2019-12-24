Це агонія, – Милованов про бійки в аграрному комітеті Ради через землю

Відкриття ринку землі є відновленням справедливості. Натомість усі розмови навколо теми референдуму – маніпуляція та "большевізм", а бійки – остання спроба зупинити реформу.

Аграрне лобі хоче, щоб продовжував існувати тіньовий ринок землі. Про це міністр економіки Тимофій Милованов сказав в інтерв'ю Liga.net.

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"Тому те, що відбувається зараз, наприклад, бійки в комітеті Верховної Ради, це їхня остання можливість зупинити реформу. Але це агонія", – вважає він.

Милованов вважає, що неважливо – іноземець купує землю чи українець. Головне – наскільки чистими є гроші, за які він її купує, наскільки інвестор є цивілізованим.

Нам говорять, що люди бояться, мовляв, іноземці приберуть їх з землі та зроблять батраками. Однак поки ми чекаємо запуску прозорого ринку, це вже й так відбувається,

– сказав міністр.

Водночас він зазначив, що агрохолдингів ще 20 років тому не було, коли був встановлений мораторій. Натомість зараз, за його словами, вони "стають могутнішими".

Усі розмови про проведення референдуму щодо ринку землі Милованов називає "маніпуляціями" та "большевізмом".

"Коли ми говоримо про ринок землі, йдеться про відновлення справедливості. Українці не є власниками землі більше сотні років. Виходить, що вони не мають активів, тобто не є економічними суб’єктами", – додав Милованов.

Бійка у аграрному комітеті

Депутати від "Батьківщини", ОПЗЖ поштовхалися на засіданні Аграрного комітету у Раді 18 грудня. Нардепи обурились через занадто швидке ухвалення правок до законопроєкту про ринок землі. Словесні баталії переросли у фізичні сутички, найактивнішими учасниками штовханини були Ілля Кива та депутати від "Батьківщини".

Бійка в аграрному комітеті Верховної Ради: дивіться відео

Що передбачає законопроєкт про ринок землі

Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі , Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацює все з 1 жовтня 2020 року.

Наразі у проєкті закону передбачені такі обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

не більше 8% землі в області;

не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

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Що відомо про сутички під Верховною Радою?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутичок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією, у ході яких було чутно гучні вибухи.



Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.



У ході протистояння 17 правоохоронців та двоє цивільних отримали поранення. Крім того, поліція затримала 26 протестувальників. Ближче до вечора їх усіх відпустили.



Ставлення українців до скасування мораторію на продаж та покупку землі / Інфографіка 24 каналу