Це боєць з України, – легендарний Майк Тайсон назвав найкращого боксера

Знаменитий американський боксер Майк Тайсон назвав Василя Ломаченка найкращим боксером у світі.

Про це повідомляє XSport.

На питання журналістів, кого він може назвати найкращим боксером, Майк Тайсон відповів, що віддає першість українцю Василю Ломаченку. Щоправда, американець лише з третьої спроби вимовив прізвище "Хай-Тека".

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"Для мене найкращим наразі є цей хлопець з України – Ломаченко. Мені дуже подобається дивитися бої з ним. Він дуже добре бився в поєдинку з Рігондо. Взагалі завжди показує себе з кращого боку. Я думаю, що він найсильніший боксер у світі", – зазначив Майк Тайсон.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко став номінантом на звання "Боксер року" від найавторитетнішого спеціалізованого видання The Ring. Серед конкурентів Василя – Ентоні Джошуа. Окрім цього, раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко був визнаний кращим боксером 2017 року за версією авторитетного сайту Boxing News 24 та за версією одного із найстаріших та найавторитетніших боксерських порталів світу Fightnews.com.