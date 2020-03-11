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      Це боляче б'є по Україні, – Фурса про серйозні зміни в світовій економіці

      -
      Сергій Фурса / 24 канал

      Ціни на нафту рекордно впали всього за одну ніч 9 березня 2020 року. "Чорне золото" подешевшало одразу на 30%, що є найбільшим падінням ціни з 1991 року. Такі серйозні зміни можуть позначитись і на Україні.

      Те, що відбулося в "чорний понеділок", це було не тільки падіння цін на нафту на 30%, це було також найбільше падіння фондових індексів за останнє десятиліття. Таку думку в ефірі програми "Ранок на 24-му" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

      Цікаво Обвал цін на нафту: чи можливий крах економіки РФ та що буде з Україною

      За словами експерта, ми все ближче переходимо до сценарію світової фінансової кризи 2008 року. Ймовірність, що вона станеться зараз – дуже висока, а на Україну це завжди негативно впливає.

      У нас маленька відкрита економіка, яка орієнтується переважно на продаж сировини. І будь-які зміни у світовій економіці дуже боляче б'ють по Україні,
      – зазначив Фурса.

      Він також додав, що наразі цього не сталося, а товари, які продає Україна, досі коштують дорого. Але якщо криза все ж станеться, то повториться сценарій 2008 року, проте "зараз може бути більш м'який варіант".

      Що відомо про кризу 2008 року?Найбільшого інвестиційний банк Америки оголосив про банкрутство 15 вересня 2008 року. Працівники з речами покинули будівлю фінустанови.

      У банку був борг у понад 600 мільярдів доларів, тоді почалась наймасштабніша фінансова криза з часів Великої депресії. Вона швидко розрослася до світових масштабів і потягнула на дно решту великих банків, а разом з ними й біржові індекси. Світ вступив у глобальну рецесію.

      Все почалось з іпотечної кризи у США. Банкіри видавали кредити на житло навіть людям із низькими доходами. З'ясувалось, платити за боргами змогли далеко не всі. У підсумку, бульбашка на ринку нерухомості луснула.

      Гороскоп на 11 березня для всіх знаків зодіаку
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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Долар-Гривня Гривня Обвал цін на нафту Нафта Новини України Новини США
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