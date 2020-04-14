Це буде катастрофа для всього світу, – The New York Times дав невтішний прогноз щодо COVID-19

Деякі розвинуті країни світу з великою кількістю хворих на коронавірус, зокрема США, вже обговорюють можливість повернення до роботи. Однак для більшої частини світу кошмар лише починається.

Річ у тім, що бідні країни світу не матимуть змоги і засобів, щоб боротись з пандемією. А міжнародній спільноті бракує організованості, щоб розв'язати питання глобальної кризи. Саме тому малозабезпечені країни не можуть надіятись на допомогу розвинених країн. Про це пише видання New York Times.

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Ймовірно, що коронавірус добереться до країн, які охоплені конфліктами, усіяні таборами для біженців й центрами затримання, до прикладу, Сирії чи Бангладешу. COVID-19 може охопити міста на зразок Мумбаї, Ріо-де-Жанейро чи Моровія, де соціальне дистанціювання неможливе, а владі не довіряють.

Це буде катастрофа не лише для них, а й для всього світу, оскільки постачання сировини припиниться, хиткі економіки розваляться, диктатори стануть ще сильнішими, а в одужалих багатих країнах почнеться повторне зараження,

– пише The New York Times.

Окрім цього, бідні країни не забезпечені системами штучної вентиляції легень. Коли у США їх 160 тисяч, то у Сьєрра-Леоне – всього 13, у Південного Судану – 4, а в ЦАР – 3.

Уряди і компанії у США та Європа мають змогу платити хоча б частину зарплат своїм працівникам, яких відправили додому, та надати допомогу безробітним. Однак мільярди людей в Африці, Латинській Америці, Південній Азії не мають заощаджень і не можуть розраховувати на таку підтримку.

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Генеральний секретар ООН Антонію Гутерреш, а також Папа Франциск закликали припинити всі війни у світі і зосередитись на боротьбі з пандемією. Видання припускає, що для Росії фінансування війни у Сирії чи в Україні теж може стати дорогим тягарем, якщо COVID-19 сильно врадить по російській економіці.

"Лякає те, що загроза, яка нависла над всім світом і от-от нашкодить глобальній економіці, спровокувала таку слабку міжнародну співпрацю і глобальне лідерство", – додали у The New York Times.

Коронавірус у світі: що відомо? Станом на 14 квітня, за даними університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 1 920 918 підтверджених випадків зараження, із них понад 119 тисяч – летальні. Найбільше хворих у США, Іспанії та Італії.



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Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу