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Це буде новим трендом, – син Вілла Сміта прокоментував свою появу в сукні

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Джейден Сміт
Джейден Сміт / Фото з вільних джерел

Син популярного американського актора Вілла Сміта – Джейден – здивував громадськість та журналістів несподіваною заявою щодо його образу. 19-річний хлопець зробив це через соціальну мережу Twitter.

Наразі Джейден Сміт може похизуватись чималими здобутками. У свої 19 років він вже є відомим голлівудським актором, знаний за ролями у фільмах "У гонитві за щастям", "День, коли Земля зупинилась", "Карате кід". Окрім цього, Джейден Сміт є репером, танцівником та ресторатором.

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Розробивши свою лінію одягу, син Вілла Сміта не перестає дивувати своїм чудернацьким одягом. Хлопець приміряв жіночі речі – сукні та спідниці – і заявив, що це може стати новим трендом.

Якщо я хочу носити сукню – я її носитиму. Це стане новим трендом,
– поділився амбітними планами Джейден Сміт.


Джейден Сміт одягнув жіночий одяг


Джейден Сміт здивував незвичним одягом

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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