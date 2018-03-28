Це буде новим трендом, – син Вілла Сміта прокоментував свою появу в сукні

Син популярного американського актора Вілла Сміта – Джейден – здивував громадськість та журналістів несподіваною заявою щодо його образу. 19-річний хлопець зробив це через соціальну мережу Twitter.

Наразі Джейден Сміт може похизуватись чималими здобутками. У свої 19 років він вже є відомим голлівудським актором, знаний за ролями у фільмах "У гонитві за щастям", "День, коли Земля зупинилась", "Карате кід". Окрім цього, Джейден Сміт є репером, танцівником та ресторатором.

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Розробивши свою лінію одягу, син Вілла Сміта не перестає дивувати своїм чудернацьким одягом. Хлопець приміряв жіночі речі – сукні та спідниці – і заявив, що це може стати новим трендом.

Якщо я хочу носити сукню – я її носитиму. Це стане новим трендом,

– поділився амбітними планами Джейден Сміт.

If I Wanna Wear A Dress, Then I Will, And That Will Set The New Wave...

-JADEN SMITH #ICON — Jaden Smith (@officialjaden) 26 березня 2018 р.



Джейден Сміт одягнув жіночий одяг



Джейден Сміт здивував незвичним одягом