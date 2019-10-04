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      Це буде шоком, – Данилюк про загрозу скасування націоналізації "Приватбанку"

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      Данилюк озвучив вкрай негативні наслідки скасування націоналізації "Приватбанку"
      Данилюк озвучив вкрай негативні наслідки скасування націоналізації "Приватбанку" / 24 канал

      Якщо націоналізацію "Приватбанку" таки скасують, то інвестори відвернуться від України, а МВФ припинить програму співпраці. Для економіки це буде ударом.

      Такі події стануть шоком для української економіки, про це ексголова РНБО Олександр Данилюк сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

      Знайте більше: Судді, які визнали націоналізацію "Приватбанку" незаконною, збрехали у декралаціях

      Данилюк зазначив, що ризик повернення "Приватбанку" до попередніх власників є. За його словами, скасування націоналізації неодмінно матиме наслідки. Так, колишній секретар РНБО вважає, що "від нас відвернуться інвестори та зовнішні партнери".

      Інвестори подивляться і скажуть: "Ага, олігархи мають реванш". МВФ припинить свою програму. Тобто інституції не працюють, суди не працюють, правоохоронні органи не працюють. Як можна вкладати в країну? 
      – пояснив він.

      Данилюк також додав, що олігарх Ігор Коломойський, один з ексвласників "Приватбанку", "досить впливовий в Україні". Він наголосив, що скасування націоналізації буде шоком для економіки.

      Однією із причин своєї відставки Данилюк називає саме події навколо "Приватбанку" і можливе скасування його націоналізації. Заяву Данилюк написав 27 вересня, а вже 30 вересня Володимир Зеленський підписав указ про відставку. На посаді Данилюка замінив Олексій Данілов.

      Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Приватбанк Ігор Коломойський
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