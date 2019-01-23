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      "Це буде втратою для всіх": у Раді Європи не хочуть виходу Росії навіть попри анексію Криму

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      Криза в Раді Європи викликана російською анексією Криму, – президент Фінляндії
      Криза в Раді Європи викликана російською анексією Криму, – президент Фінляндії / Фото з відкритих джерел

      Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що тривожну для Ради Європи політичну ситуацію спричинили агресивні дії Росії, зокрема – анексія Криму. Однак при цьому лідер країни, яка зараз головує в комітеті міністрів Ради Європи, не хоче виходу РФ з організації.

      Про це він заявив у своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи, пише "Укрінформ".

      Читайте також: ПАРЄ зменшила для українців кількість місць у комітеті, який працює над зняттям санкцій з РФ

      Лідер Фінляндії зазначив, що країна зацікавлена ​​у вирішенні нинішньої кризи в Раді Європи і в ПАРЄ. Це буде можливим завдяки діалогу між усіма інститутами. і додав, що вихід Росії з Ради Європи стане втратою для всіх сторін.

      Рада Європи зараз перебуваєв складній політичній ситуації, яка викликає занепокоєння, і ризикує втратити одного члена. Немає сумніву, що викликало таку ситуацію: Фінляндія була в числі перших країн, які публічно засудили анексію Криму,
      – сказав Нііністьо.

      Він також додав, що вихід Росії з Ради Європи стане втратою для всіх сторін.

      Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Це означає, що Росія не поновить своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії

      24 квітня ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

      28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

      Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація у європейському просторі, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Дорадчими органами в організації є Венеційська комісія – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, та конгрес місцевої та регіональної влади Європи – консультативний орган, що представляє місцеві та регіональні влади. Один з найбільших успіхів Ради це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму ПАРЄ Європа Фінляндія
      Джерело: 24 Канал
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