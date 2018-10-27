Це буде жорстока битва, – українець Дерев’янченко про чемпіонський бій з Джейкобсом

Український боксер Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО), який виступає у середній вазі, напередодні бою за вакантний титул чемпіона світу IBF проти Даніеля Джейкобса (34-2, 29 КО) заявив, що планує у цьому бою віддати усе, що має. І заявляє, що він значно розумніший боксер, аніж Геннадій Головкіна (38-1-1, 34 КО), який вже перемагав Джейкобса.

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Нагадаємо, бій Головкіна та Джейкобса відбувся у травні 2017 року. І тоді перемогу здобув казахстанський боксер. Саме з Головкіним мав боксувати Дерев’янченко за титул за версією IBF. Однак Геннадій Головкін відмовився від його захисту проти обов'язкового претендента Сергія Дерев'янченка, тож титул став вакантним.

Я знаю, що до бою зі мною Джейкобс відноситься більш серйозно, ніж до попередніх двох поєдинків (проти Аріаса і Сулецкі). Він знає, що це буде більш жорстка битва. Я збираюся віддати все, що у мене є,

– заявив Дерев’янченко у коментарі Boxingscen

Пригадав українець і бій Джейкобса проти Головкіна. І розповів, чим він кращий за казахського боксера.

"Я набагато розумніший за Головкіна, який зробив багато помилок в бою з Джейкобсом. Також я відчуваю, що готовий до будь-якого бійця в дивізіоні, проте спочатку я повинен перемогти Джейкобса, перш ніж зможу битися з будь-ким ще", – підсумував Дерев’янченко.

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Нагадаємо, бій Дерев'янченко – Джейкобс відбудеться 27 жовтня в Нью-Йорку. На сайті 24 Каналу буде доступна пряма онлайн-трансляція цього поєдинку. На кону бою буде стояти вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.