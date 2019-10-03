12:09
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Це будуть величезні втрати: нардеп розповів про ризики нових податкових змін

      11 Читать новость на русском
      Видобуток залізної руди
      Видобуток залізної руди / obozrevatel.com

      Ухвалення законопроекту №1210, який підвищує плату за видобуток залізної руди, загрожує країні не просто зупинкою росту економіки і ВВП, а й знищенням усієї гірничодобувної промисловості.

      Як розповів позафракційний депутат Дмитро Шпенов, підвищення ренти на видобуток залізної руди критикують всі відомі міжнародні організації. За його словами, Україна може стати країною з найвищою рентою, передає OBOZREVATEL.

      "Це популістський підхід щодо даного законопроєкту. Усі міжнародні організації, як, наприклад, PricewaterhouseCoopers, зробили висновок, що у нас будуть найдорожчі рентні платежі у світі за всіма гірничовидобувними компаніями. Собівартість нашого видобутку ніяк не зрівняється, наприклад, з рудою, яка видобувається в Австралії. Укрметалургпром і Федерація металургів України також виступили категорично проти", – сказав Шпенов.

      Він зазначив, що зупинка навіть одного ГЗК загрожує неймовірними втратами української економіки. Більш того, може зупиниться весь Кривий Ріг, який, фактично, існує завдяки гірничодобувній галузі.

      Це не просто втрата конкурентноздатності нашої країни з експортної позиції. З тих населених пунктів, де знаходяться гірничовидобувні підприємства просто люди роз'їдуться. Їх не залишиться на території України. Наприклад, у Кривбасі і так дуже важка ситуація з приводу робочих місць, а так буде взагалі катастрофа. Величезне місто перетвориться у населений пункт, тому що без ГЗК не існує таких міст, як Кривий Ріг. Це місто гірників і металургів. Це катастрофа, цього не можна допустити,
      – зазначив Шпенов.

      Він додав, що від підвищення ставок постраждає не тільки гірничодобувна галузь, але і вся економіка країни.

      "Ні про яке зростання економіки, який прогнозує прем'єр-міністр, не може бути й мови. Якщо закриють два-три ГЗК – це буде катастрофа", – підсумував нардеп.

      Як повідомлялось, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

      Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище ніж в Австралії , Бразилії та Китаї.

      blog_ava
      Надувні ляльки і насос: нардеп Тищенко зганьбився через формулу Штайнмаєра
      сьогодні
      5731
      Теги: Податки Податковий кодекс
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сьогодні , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 170
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сьогодні , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 3514
      Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      468
      Новий раунд російсько-української війни
      2 жовтня , 23:13 Новий раунд російсько-української війни
      Антон Голобородько 1270
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 жовтня , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 2864
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук