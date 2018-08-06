Це була Блейк Лайвлі, – американка показала кумедне архівне фото з акторкою

Американка Бріа Мадрид показала архівний знімок з концерту Spice Girls. Після 20 років дівчина побачила, що сфотографувалась з голлівудською акторкою Блейк Лайвлі, яка представилась співачкою Еммою Бантон.

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі має чудове почуття гумору. Зірка не тільки обмінюється жартами зі своїм чоловіком Райяном Рейнольдсом, але й вміє вдало покепкувати зі своєї зовнішності. Саме тому блог акторки рясніє кумедними знімками з її буднів.

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Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 15 Бер 2018 р. о 10:32 PDT

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 26 Кві 2018 р. о 8:44 PDT

Та відмінне почуття гумору у Блейк Лайвлі було з дитинства. Так, на сторінці акторки з'явився знімок з концерту Spice Girls, який вона випадково знайшла в мережі. Американка Бріа Мадрид переглядала свої знімки і побачила, що у дитинстві випадково сфотографувалась з голлівудською зіркою. Вбрана у міні-спідницю, топ та взутті з великою платформою, Блейк Лайвлі щасливо посміхалась перед камерою.

Знайшла у себе фото, де мені 5 років і я на своєму першому в житті концерті. Це були Spice Girls. Мене сфотографували з дівчинкою, яка була одягнена, як одна з учасниць групи. Я тільки зараз зрозуміла, що це була Блейк Лайвлі,

– здивовано написала Бріа Мадрид.

Блейк Лайвлі подякувала незнайомці за знімок та зізналась, що колись наслідувала стиль співачки Емми Бантон. Ба більше, зірка у 1997 році прикинулась артисткою та зробила фото з маленькою прихильницею гурту.