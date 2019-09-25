Це була маріонетка Порошенка, – радник секретаря РНБО про Бровченка і ситуацію в оборонці

У лютому Україну сколихнув корупційний скандал в Укроборонпромі. Його фігурантами стали колишній заступник голови РНБО Олег Гладковський та його син Ігор. До слова, від цього неабияк постраждала репутація п'ятого президента України Петра Порошенка, адже саме він призначив на посаду Гладковського. Яка тепер ситуація в оборонці й хто керує оборонкою – розповів радник секретаря РНБО Василь Шурупов.

У програмі "Он воно як" Шурупов наголосив, що нового Гладковського в оборонці немає і не буде. Наразі нове призначення заступника по ОПК (Оборонно-промисловий комплекс) та ВТС (Військово-технічне співробітництво) ще не затверджено.

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Він сказав, що частково ці функції досі виконує полковник Сергій Кривонос, який активно займається питаннями оборонно-промислового комплексу. Також він підкреслив, що у цій галузі важливий не стільки вплив, скільки координація між всіма гілками новопризначених активних та досвідчених людей.

До таких він може віднести міністра оборони Андрія Загороднюка, секретаря РНБО Олександр Данилюк, генерального директора Укроборонпрому Айвараса Абромавичуса. А також до комунікації має бути залучений комітет з нацбезпеки та оборони Верховної Ради України.

Найголовніше – мати порозуміння та координацію між цими людьми та гілками. Зараз ми дуже тісно спілкуємось, працюємо та маємо повне взаєморозуміння,

– заявив Василь Шурупов.



Василь Шурупов про нові призначення в оборонці

Нагадаємо, що нещодавно Данилюк заявив, що Укроборонпром має бути переданий Міністерству оборони. Натомість чинний гендиректор Абромавичус відповів, що вбачає у цьому конфлікт інтересів, тож Укроборонпром повинен залишатися у Міністерстві економічного розвитку.

Шурупов згадав діяльність ексзаступника міністра економічного розвитку і торгівлі в Україні Юрія Бровченка.

Він додав, що перед Бровченком стояли наступні завдання:



– формування державного оборонного замовлення;

– координація цього формування;

– імпортозаміщення.

Як зауважив радник секретаря РНБО, саме імпортозаміщення було дуже важливим аспектом. Адже це мало зменшити закупку російських комплектуючих, а значить мінімізувати вплив Росії.

Ця задача абсолютно не була виконана. Тобто це була маріонетка Петра Олексійовича, координувалось державне оборонне замовлення і на цьому всі його функції закінчувались,

– пояснив Шурупов.

Наостанок він додав, що перед новим заступником міністра стоять цілі не лише розвивати, але й координувати великі договори та контракти, які будуть наступні два – три роки. А також фінансувати ті підприємства, що є важливими для оборонно-промислового комплексу.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними у два – чотири рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



Учасники корупційних схем організовували угоди через три головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



У НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.