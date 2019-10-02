Це була російська умова, але Росія хотіла куди більшого, – Яременко про лист, підписаний Кучмою

Те, що усі сторони перемовин у Мінську погодилися на формулу Штайнмаєра, зняло перешкоди для остаточних домовленостей щодо проведення зустрічі в нормандському форматі.

А на цих переговорах лідери країн вже повинні обговорити мир на Донбасі та досягти його. Про це заявив 2 жовтня депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко.

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За його словами, президент Зеленський "намагається наблизити саміт в нормандському форматі".

Лист Кучми, про який ми говоримо, – це було російська умова,

– визнав Яременко.

Але зауважив, що Росія наполягала раніше на куди більш категоричних формулюваннях.

Відповідно, всі питання мирного врегулювання на Донбасі розглядатимуться під час майбутнього саміту в нормандському форматі. Зараз же "ми зняли найскладнішу умову з російського боку для проведення саміту".

Формула Штайнмаєра, якщо коротко, зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом ОБСЄ. А після виборів і якщо ОБСЄ їх визнає вільними Україна надає особливий режим місцевого самоврядування для ОРДЛО.

Тим часом в Росії (мовиться про кремлівського прессекретаря Пєскова) зазначили, що факт узгодження формули Штайнмаєра "є позитивним і, безумовно, важливим кроком на шляху реалізації досягнутих раніше домовленостей".

"Хочеться сподіватися, що ми й далі підемо шляхом реалізації мінських домовленостей, бо це є єдиним можливим способом для врегулювання українського конфлікту", – сказав Пєсков.