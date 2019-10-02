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      Це була російська умова, але Росія хотіла куди більшого, – Яременко про лист, підписаний Кучмою

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      Богдан Яременко, глава комітету ВР з питань зовнішньої політики й міжпарламентської співпраці
      Богдан Яременко, глава комітету ВР з питань зовнішньої політики й міжпарламентської співпраці / liga.net

      Те, що усі сторони перемовин у Мінську погодилися на формулу Штайнмаєра, зняло перешкоди для остаточних домовленостей щодо проведення зустрічі в нормандському форматі.

      А на цих переговорах лідери країн вже повинні обговорити мир на Донбасі та досягти його. Про це заявив 2 жовтня депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко.

      Читайте також: "Не все можемо сказати суспільству": Зеленський зустрівся з головами фракцій

      За його словами, президент Зеленський "намагається наблизити саміт в нормандському форматі".

      Лист Кучми, про який ми говоримо, – це було російська умова,
      – визнав Яременко.

      Але зауважив, що Росія наполягала раніше на куди більш категоричних формулюваннях.

      Відповідно, всі питання мирного врегулювання на Донбасі розглядатимуться під час майбутнього саміту в нормандському форматі. Зараз же "ми зняли найскладнішу умову з російського боку для проведення саміту".

      Формула Штайнмаєра, якщо коротко, зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом ОБСЄ. А після виборів і якщо ОБСЄ їх визнає вільними Україна надає особливий режим місцевого самоврядування для ОРДЛО.

      Тим часом в Росії (мовиться про кремлівського прессекретаря Пєскова) зазначили, що факт узгодження формули Штайнмаєра "є позитивним і, безумовно, важливим кроком на шляху реалізації досягнутих раніше домовленостей".

      "Хочеться сподіватися, що ми й далі підемо шляхом реалізації мінських домовленостей, бо це є єдиним можливим способом для врегулювання українського конфлікту", – сказав Пєсков.

      Коментар Богдана Яременка: дивіться відео

      останні події навколо узгодження формули штайнмаєра

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      Теги: Новини політики Новини України Формула Штайнмаєра Україна – Росія Новини Росії Слуга народу Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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