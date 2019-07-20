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      Це були непрості, наповнені викликами часи, – Чалий про чотири роки у ролі посла України в США

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      Валерій Чалий
      Валерій Чалий / Фото з відкритих джерел

      Валерій Чалий прокоментував завершення своєї чотирирічної каденції у ролі посла України в США зазначивши, що він повернеться в Україну з глибокою вдячністю своїм співвітчизникам.

      "Завершую свою чотирирічну каденцію в ролі посла України в США. Достатній термін, щоб послужити народу України і продемонструвати гідний результат на важливому зовнішньополітичному напрямку", – написав він у Facebook.

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      Чалий зазначив, що "це були непрості, наповнені новими викликами часи. Але надзвичайні виклики одночасно виявляють і кращі професійні здібності і людські якості".

      Повернуся в Україну з глибокою вдячністю своїм співвітчизникам, з ким боролися за демократію проти авторитаризму і продовжуємо боротьбу за світле майбутнє самостійної і успішної України проти спроб Росії затягнути нас за радянських або імперське минуле. Повернуся з вдячністю народу Сполучених Штатів - тепер дійсно нашого стратегічного партнера, з новими можливостями, з величезною підтримкою українців по обидва боки Атлантики, з гордістю за Україну і наших Героїв,
      – написав дипломат.

      Він також додав, що попереду ще багато роботи і потрібно докласти багато зусиль для того, щоб зробити незворотним "той історичний євроатлантичний шлях, який ми обрали і за який українці заплатили величезну ціну – тисячі життів наших Героїв".

      Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого з посади посла в США 19 липня. За словами помічника президента Андрія Єрмака, заміна посла України в США потрібна для перезавантаження відносин між країнами.

       

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США
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