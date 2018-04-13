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Це було б вершиною необдуманості, – Коломойський розповів, чому не приїжджає в Україну

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Ігор Коломойський не був в Україні вже понад півроку
Ігор Коломойський не був в Україні вже понад півроку / Фото із відкритих джерел

Опальний український бізнесмен Ігор Коломойський вже понад 8 місяців не приїжджав в Україну. Олігарх розповів, чим зайнятий у Женеві і чого остерігається на Батьківщині.

Як розповів сам Ігор Коломойський, він не хоче повертатись в Україну, бо остерігається можливого затримання у справах, пов’язаних із "Приватбанком", одним з власників якого він був до націоналізації.

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Про це він сказав у коментарі програмі "Схеми".

Приїхати сьогодні в Україну було би вершиною необдуманості. Мало що прийде в голову Нацбанку чи "ПриватБанку". Вони подадуть до суду, наприклад, і скажуть, що я їм щось там винен, мільйон гривень – і я приїхати зможу, а виїхати вже ні,
– розповів Коломойський журналістам у телефонному коментарі.

Бізнесмен також пояснює, що нечасто буває в Україні, бо зайнятий справою "Приватбанку", яку розглядає Високий суд Лондона.

"Я не приїжджаю, бо настільки завантажили мене цими міжнародними судами, що нема часу. Дуже багато роботи з адвокатами… Ніхто не сидить і не відпочиває, і не милується краєвидами на Женевське озеро", – бідкається Ігор Коломойський.

Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що у Женеві колишній співвласники "Приватбанку" Коломойський і Боголюбов зустрічались із колишнім главою Адміністрації Президента Порошенка Борисом Ложкіним.

Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Націоналізація ПриватБанку Розслідування
Джерело: 24 Канал
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