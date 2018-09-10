Це було безтактно, – Оля Полякова вибачилась за невдалий жарт на "Танцях з зірками 2018"

Оля Полякова, яка допомагала Юрію Горбунову вести третій прямий ефір "Танці з зірками 2018", допустила дуже велику помилку під час шоу. За це співачка публічно вибачилась.

Третій прямий ефір шоу "Танці з зірками 2018" був одним із найскандальніших від початку проекту. Так, Леся Нікітюк різко відреагувала на черговий коментар Влада Ями, за що згодом хореограф помстився. Окрім цього, на сцену вийшов скандальний Іван Дорн.

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Та це не всі "сюрпризи", які чекали глядачів. Під час прямого ефіру Оля Полякова допустила велику помилку, з посмішкою відреагувавши на сльози одного з членів журі Катерини Кухар.

Балерина заплакала, коли почула історію боксера Дениса Берінчика. Нещодавно спортсмен втратив сина Тимура, якому було всього 2 тижні. Причиною смерті хлопчика стали передчасні пологи. Свій танець Денис Берінчик присвятив сину.

Дуже важко знаходити в собі сили, щоб посміхатися,

– зізнався в анонсі боксер.

На таку історію зі співчуттям відреагували всі судді шоу. А Катерина Кухар зізналась, що знає, що переживає Денис Берінчик. Балерина розповіла зі сльозами на очах, що вона пережила таку ж трагедію.

"Денисе, повинна сказати вам, що у нас дуже багато спільного. Розуміння без слів, танець в боротьбі за життя. Колись в моєму житті була подібна трагедія і тільки балет повернув мене назад до життя. Я хочу сказати, що ви молодець, що ви своїм танцем є мотиватором для більшості людей: встати і йти далі", – сказала Катерина Кухар.

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"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Дениса Берінчика

Ведуча балкону Оля Полякова, яка за вечір змінила десятки суконь, не чула щемливої історії Катерини Кухар та Дениса Берінчика. Коли зірка повернулась в ефір, вона зазначила, що завдяки боксеру люди побачили, що завжди стримана та сильна Катерина теж вміє плакати.

Згодом Оля Полякова переглянула ефір шоу "Танці з зірками 2018" та зрозуміла, що допустила велику помилку. Співачка одразу ж записала відео, в якому попросила вибачення у Катерини Кухар за нетактовність.

Переглядаючи відео, я була шокована, адже допустила велику помилку. Коли я переодягалась, не чула, про що йшлося в сюжеті Дениса Берінчика та на що зі сльозами відреагувала Катерина Кухар. Тому мій жарт був безтактним. Я прошу вибачення за цю помилку,

– зазначила Оля Полякова.