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      Садовий пояснив, що думає про дочасні місцеві вибори

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Згідно з чинним законодавством, наступні вибори до місцевих рад в Україні мають відбутися у жовтні 2020 року. Проте не виключено, що вони відбудуться дочасно. Ймовірність цього вже давно обговорюють у різних політичних силах.

      У прямому ефірі 24 каналу міський голова Львова Андрій Садовий розповів про своє ставлення до такої ідеї.

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      Мер Львова пояснив, що дав собі слово не говорити про місцеві вибори, доки вони не будуть офіційно голошені. Адже ми не знаємо, відбудуться вони весною чи восени 2020 року.

      Думаю, що це було би не зовсім мудро. Тому що не можна дестабілізувати ситуацію в країні. Країна має нормально розвиватися і за Конституцією вибори мають бути восени 2020 року. Хоча парламент може прийняти будь-яке рішення,
      – зазначив Садовий.

      Чергові місцеві вибори в Україні повинні були б відбутися 25 жовтня 2020 року. Згідно з наразі чинним законодавством на місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад.

      "Я хочу цей рік працювати активно, щоб мати, знаєте, такі наповнені груди від роботи. Отримувати кайф від неї. Бо кожне місто потребує чимало уваги, зокрема Львів", – додав політик.

      Андрій Садовий розповів, що є мером вже 14 років і дуже хотів би, щоб до влади у місті приходили нові, молодші, успішніші та мудріші. Він наголосив, що не відмовляється  від своїх слів про те, що не балотуватиметься знову в мери.

      "Але ще раз наголошую: я чинний міський голова. Є команда, яка працює, ми всі налаштовані на успіх. Зараз будемо працювати над програмою на наступні п'ять років. Щоб давати певний дороговказ, бо цей досвід, який є, повинний працювати на майбутнє міста", – підсумував він.

      У президента не раз заявляли, що вибори можуть відбутись раніше

      • Зокрема, віцеспікер Руслан Стефанчук заявляв, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади".

      • Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році, а от коли саме – залежить від місцевих органів влади. 

      • Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що його партія зараз не готова до місцевих виборів, які пройдуть навесні 2020 року.

      • У "Слузі народу" теж допускають дострокові місцеві вибори після завершення процесу формування місцевих громад. За прогнозами партії, децентралізація має завершитись саме навесні.

      • Сам Зеленський щодо дострокових місцевих виборів висловився коротко: "Не розслабляйтесь".

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Новини Львова Самопоміч Місцеві вибори 2020
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