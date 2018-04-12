"Це було принципово": Відома письменниця пояснила, чому відмовилася від російської мови

Відома українська письменниця Ірен Роздобудько розповіла, як рік мовчала через те, що вирішила повністю перейти з російської мови на українську.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Укрінформу".

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"Я народилася в Донецьку, сім'я у мене українська, на всі дитячі, шкільні свята я була в українському костюмі, у віночку, але розмовляли ми російською, тому і вірші я почала писати тією мовою. Наприкінці 90-х років видала дві поетичні збірки, але їх вже давно немає на ринку", – зазначила Роздобудько.

За словами письменниці, після переїзду до столиці у неї трапився справжній переворот у житті і вона прийняла важливе для себе рішення.

"Коли в 1988 році я переїхала до Києва, то вирішила, що поки не вивчу українську мову, буду мовчати. ​​Я рік промовчала, а потім заговорила і пішла працювати в українське видання. Це був мій свідомий вибір, для мене було принципово заговорити українською мовою, а потім було принципово писати українською мовою", – пояснила поетеса

Хто така Ірен Роздобудько? Українська письменниця, сценаристка, журналістка, поетеса. Авторка десятків романів та детективів. Переможниця літературних конкурсів "Коронація слова" 2000, 2001 і 2005 років. Нагороджена відзнакою "Золотий письменник України" (2012).