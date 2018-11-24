Це був смертний вирок, проголошений цілому народу, – Юлія Тимошенко
Голодомор – це був відвертий, не бачений досі геноцид, свідоме і цілеспрямоване винищення цілої нації. Це був смертний вирок, проголошений цілому народу – народу України.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook Юлія Тимошенко, вшановуючи пам’ять жертв Голодомору.
"Мені боляче. Боляче, як і всім вам… Але разом з тим, я сьогодні пишаюся, що належу до цього народу, який стерпів скільки болю, відчаю та страждань, що вистачило б на кілька віків, на кілька націй, на кілька континентів… Але не просто стерпів, а – вистояв, не впав, не зігнувся, не зник… Це – великий народ. Народ з історією, сповненою драматизму, лихоліть та біди, але так само і з великим, гідним майбутнім. Вірю в це!", – наголосила лідер "Батьківщини".
Голодомор – найтемніша доба в історії не тільки України, а і всього людства, переконана Юлія Тимошенко.
"І дуже важливо, що світ сьогодні це визнає. І пізнає, яку страшну ціну довелося заплатити Україні просто за те, щоб вижити, щоб бути", – написала вона і закликала запалити свічку на вікні на знак пам’яті всіх безневинно вбитих, закатованих, страчених тільки за те, що вони були українцями.
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