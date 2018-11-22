"Це був якийсь п*здець": у ромському поселенні напали на українського журналіста

В одному із закарпатських сіл, де проживають представники ромської національності, напали на журналіста "Української правди" Ельдара Сарахмана.

Про це повідомив він сам на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Сарахмана, у нього хотіли відібрати апаратуру для зйомок та блокували можливість залишити поселення.

Поїздка в найбагатше ромське село на Закарпатті мало не закінчилась трагічно. Внутрішні розбірки між баронами вилились в покоцану машину, мало не відібрану апаратуру. Телефон віддали. Стрьомно, коли навколо вас сто розлючених ромів, які гамселять машину, рвуть за одяг і перекривають джипами виїзд,

– написав журналіст.

У коментарях до допису він пояснив, що приїхав туди знімати матеріал "без провокацій". А саме зйомок без дозволу не планувалось – лише за згодою сторін. Тому факт нападу так і обурив Сарахмана.

"Це був якийсь п*здець", – емоційно прокоментував він і порадив іншим журналістам не їхати у поселення ромів.

Коментувати інцидент 24 каналу Ельдар Сарахман відмовився.

Нагадаємо, влітку Україну сколихнула низка нападів на ромські поселення, які вчинялись націоналістичними групами. Зокрема, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 були травмовані. У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь".