Це чіткий сценарій з Адміністрації Президента, – Садовий про пікет проти Зеленського у Львові

Пікет проти кандидата у президенти Володимира Зеленського, який відбувся у Львові 8 січня, може бути замовленим з Адміністрації Президента. Про це в ефірі 24 каналу сказав кандидат у президенти та мер Львова Андрій Садовий.

"Я можу сказати, що це чіткий сценарій з Адміністрації Президента, тому що брали в ньому участь люди, які завжди роблять різні такі перформанси", – зазначив він.

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На думку Андрія Садового, Володимир Зеленський сьогодні має непогані шанси, тому його і атакують.

Навіщо? Зеленський йде, кандидує, він хоче зустрічатися з людьми. Нехай спілкується. Такі провокації – це негідно. Знаєте, все вилазить наверх: хто організовував, хто замовляв. Я думаю, що Адміністрації Президента і Порошенку воно честі не додає. Я не маю жодного факту, щоб Зеленський десь крав гроші, когось вводив в оману якимись корупційними схемами. Він сьогодні має непогані шанси, тому його атакують,

– підкреслив Андрій Садовий.

Що відбулось у Львові ?

• Володимир Зеленський 8 січня мав виступати у Львові з безкоштовним та комерційним концертом. Однак, перед концертом відбувся пікет під лозунгом мовляв "геть клоунів з політики". Кілька львівських організацій перед концертом вимагали, аби до них спустився Володимир Зеленський.



• Варто додати, що нібито активісти дорікали Зеленському тим, що в одному з ефірів він сказав, що готовий стати навколішки навіть перед Путіним, аби лише закінчилася війна. Однак кандидат заперечив це.



• Одним з найактивніших учасників полеміки з Володимиром Зеленським виявився член ГО "УСУ АТО" Сергій Фаворський, який фігурував у низці розслідувань ZAXID.NET. Він звинуватив Володимира Зеленського у вживанні легких наркотиків. Актор і політик відкинув звинувачення і попросив надати докази.



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